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Recidivist în vârstă de 49 de ani din Reșița, arestat pentru viol asupra unui minor de 13 ani

Recidivist în vârstă de 49 de ani din Reșița, arestat pentru viol asupra unui minor de 13 ani
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Agresorul în vârstă de 49 de ani, recidivist, a fost inițial reținut, după ce ar fi comis fapta de mai multe ori, în decursul unei luni de zile, scrie caon.ro.

Individul a fost inițial reținut, iar la finele săptămânii trecute, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița a formulat propunere de arestare preventivă a inculpatului, fiind sesizat în acest sens judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Reșița.

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Acesta a admis propunerea formulată și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 30 de zile. Cercetările în dosar sunt efectuate de către polițiștii reșițeni, din cadrul Biroului de Investigații Criminale, sub supravegherea procurorului de caz.

Parchetul reșițean a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru infracțiunea de viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată, în stare de recidivă.

„În fapt, s-a reținut că în perioada 10.08.2026-16.09.2026, inculpatul în vârstă de 49 de ani ar fi întreținut în mod repetat raporturi sexuale cu persoana minoră, în vârstă de 13 ani. Caracterul concret al pericolului este accentuat de vârsta extrem de fragedă a persoanei vătămate, având în vedere discernământul acesteia în curs de formare. De asemenea, este important de menționat faptul că inculpatul nu este la primul contact cu legea penală, fiind în trecut condamnat definitiv pentru alte infracțiuni contra libertății și integrității sexuale, prezenta infracțiune pentru care se efectuează cercetări fiind astfel comisă în stare de recidivă.“, au transmis procurorii reșițeni.

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