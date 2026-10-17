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Reguli drastice la STB. Cine vine băut la serviciu este concediat direct. Din funcții „zboară” și șefii care acceptă alcoolul în autobaze, dar și cei care fac politică la muncă

Reguli drastice la STB. Cine vine băut la serviciu este concediat direct. Din funcții „zboară” și șefii care acceptă alcoolul în autobaze, dar și cei care fac politică la muncă
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În noul Contract Colectiv de Muncă (CCM) al Societății de Transport București apar schimbări drastice în Regulamentul de disciplină al angajaților. Este vorba de noi reguli care duc direct la concediere în cazul în care sunt încălcate. De exemplu, consumul de alcool în timpul serviciului, nu neapărat în cazul șoferilor, duce direct la desfacerea contractului. Ca o noutate absolută, șefii care închid ochii la faptul că subalternii lor beau la muncă vor fi concediați.

„Sunt reguli de bun-simț, care ar fi trebuit introduse de foarte multă vreme. Sunt șefi care închid ochii atunci când angajații beau la serviciu, sau când pleacă cu motorină. Sunt foarte multe situații în care o mână spală pe altă. Cu noile reglementări se intră într-o etapă firească”, au precizat pentru Gândul surse din cadrul STB.

Potrivit noului regulament, inclusiv introducerea de băuturi aloolice în spațiile STB atrage concedierea directă.

Foto: Caracter Ilustrativ / ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Cine iese cu autobuzul nespălat pe traseu poate fi concediat

Iată câteva din noile reguli care se regăsesc în CCM 2026-2027:

  • Prezentarea la serviciu, în sediile societății sau pe trasee/tronsoane sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise de lege, cât și consumul acestora în timpul programului de lucru sau în incinta societății în afara programului de lucru.
  • Introducerea sau consumarea de băuturi alcoolice/substanțe interzise de lege în incinta unităților STB S.A. în timpul programului de lucru sau în incinta societății în afara programului de lucru, cu excepția acțiunilor organizate și aprobate de conducerea societății.
  • Conducerea vehiculelor STB S.A. sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor interzise de lege, stupefiante și/sau de medicamente cu efect psihoactiv care scad aptitudinile necesare șofatului.
  • Admiterea la serviciu de către șefii ierarhici a persoanelor care sunt sub influența băuturilor alcoolice.
  • Conducerea vehiculelor pe drumurile publice fără permis de conducere sau cu permis necorespunzător, retras, anulat sau suspendat.
  • Refuzul salariatului de a se supune controlului alcooltest, de a prezenta documentele ce atestă dreptul de a conduce vehiculul sau a îndeplini sarcinile de serviciu, la solicitarea șefilor ierarhici sau a organelor de control.

Angajații STB nu au voie să ofere interviuri presei

Potrivit documentului care a intrat recent în vigoare, inclusiv faptul că autobuzele nu sunt spălate pote duce la concediere.

Reguli drastice sunt și în ceea ce privește conduita în timpul serviciului, care atrag concedierea în următoarele situații:

  •  Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor de serviciu, care au condus sau puteau conduce la accidente de muncă sau prejudicii patrimoniale.
  • Nerespectarea regulilor de exploatare a vehiculelor privind circulația preventiv-defensivă, care au condus la evenimente de circulație pentru consecințe grave.
  • Încălcarea regulilor stabilite privind disciplina în exploatarea, întreținerea, administrarea și repararea utilajelor, instalațiilor, pieselor și subansamblelor, a mijloacelor de transport, precum și gestionarea bunurilor primite pe inventar, a gestiunilor.
  • Punerea în circulație a vehiculelor care au defecțiuni ce pot pune în pericol siguranța circulației.
  • Punerea în circulație a vehiculelor nespălate, necurățate și fără afișaj electronic corespunzător, fără itinerar, foaie de parcurs sau accesoriile prevăzute.
  • Părăsirea locului de muncă, a punctelor de lucru pe trasee, nerespectarea ordinei stabilite prin itinerarii sau de către organele SDC, cât și pierderea în mod deliberat de curse, fără justificare.
  • Refuzul nejustificat de a pleca în cursă sau de a executa sarcinile date referitoare la plecarea în cursă.
  • Staționarea nejustificată a conducătorilor de vehicule la capete de linie sau pe trasee, precum și părăsirea traseului.

Jocurile pe calculator la locul de muncă pot atrage concedierea

De asemenea, fraudele la locul de muncă, de orice tip, duc la desfacerea contractului de muncă, atât pentru cel care a comis furtul, dar și pentru cei care sunt complici.

Jocurile de noroc sunt total interzise, dar și cele pe calculator. Angajații STB nu au voie să vândă nimic la serviciu, așa cum se practică în foarte multe companii sau societăți.

Mai mult, angajații nu au voie să ofere interviuri presei.

„Difuzarea în spațiul public – pe canalele mass-media sau social media – a oricăror informații legate de activitatea STB S.A. ce pot afecta imaginea sau ce pot aduce atingere intereselor societății”, este prevederea care duce la concediere. Totodată, „Desfășurarea de activități politice în cadrul societății” se pedepsește cu desfacerea contractului de muncă.

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