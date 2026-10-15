Prima pagină » Actualitate » Republica Moldova ar putea cumpăra gaze naturale din Ucraina, după ce Kievul a reluat exporturile

Republica Moldova ar putea cumpăra gaze naturale din Ucraina, după ce Kievul a reluat exporturile

Elena Popescu
Republica Moldova ar putea cumpăra gaze naturale din Ucraina, după ce Kievul a reluat exporturile
Conducte ale operatorului de transport al gazelor naturale Transgaz
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Republica Moldova ar putea începe să importe gaze naturale din Ucraina, după ce autoritățile de la Kiev au ridicat restricțiile privind exporturile.

Ambasadorul ucrainean la Chișinău, Paun Rohovei, a anunțat, într-o emisiune difuzată de TVR Moldova, potrivit Radio Chișinău, că țara sa dispune de surplusuri de gaze și este pregătită să le comercializeze inclusiv pe piața moldovenească.

Potrivit experților în energie, un acord pe termen lung între cele două state ar putea reduce costurile de transport și ar contribui la diversificarea surselor de aprovizionare.

Diplomatul a precizat că restricțiile la export au fost eliminate și că există condițiile necesare pentru dezvoltarea unei cooperări comerciale în domeniul energetic.

”Am deblocat exportul și cu siguranță acest export se va realiza în practică. Bine, aici e vorba de niște relații comerciale. Există toate condițiile necesare pentru a avea și un dialog, dar și o cooperare în acest domeniu. Suntem țări din aceeași regiune. Suntem interconectați cu sistemele europene și trebuie să facem totul posibil să ne susținem unii pe alții”, a declarat diplomatul.

Anunțul vine după ce premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a vorbit despre posibilitatea începerii unor negocieri cu autoritățile ucrainene pentru achiziția de gaze naturale.

Importurile din Ucraina ar putea reduce costurile de transport

Expertul în energetică Eugen Muravschi consideră că achiziționarea gazelor naturale din Ucraina ar putea reprezenta o soluție avantajoasă pentru Republica Moldova, în special în cazul încheierii unui contract multianual. Principalul beneficiu ar fi reducerea cheltuielilor de transport, având în vedere apropierea geografică și existența interconectărilor energetice.

”Importurile din Ucraina pot fi o soluție pentru a diversifica aprovizionarea de gaze. Am înțeles de la autorități că ei cu Ucraina negociază un contract pe câțiva ani, nu pe o lună-două. Un avantaj posibil este că prețurile de transport sunt mai mici, deoarece e mai ușor să aduci gaz din Ucraina decât gaz lichefiat din Grecia”, a explicat Eugen Muravschi.

Expertul susține că Republica Moldova ar avea de câștigat dacă și-ar orienta o parte din achizițiile de gaze către statele vecine, reducând astfel dependența de rutele de transport mai lungi și mai costisitoare.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Primarul Buzăului, Constantin Toma, „luptător” anti-suveraniști și critic înverșunat al apropierii PSD de AUR, fotografiat aseară în compania lui George Simion. Liderul AUR nu mai scăpa de edil, care s-a ținut după el în tot aeroportul, inclusiv la coada de îmbarcare
11:46
Primarul Buzăului, Constantin Toma, „luptător” anti-suveraniști și critic înverșunat al apropierii PSD de AUR, fotografiat aseară în compania lui George Simion. Liderul AUR nu mai scăpa de edil, care s-a ținut după el în tot aeroportul, inclusiv la coada de îmbarcare
FLASH NEWS Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, mobilizează sprijin politic pentru protejarea fondurilor europene esențiale: „România nu își permite să piardă bani europeni”
11:23
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, mobilizează sprijin politic pentru protejarea fondurilor europene esențiale: „România nu își permite să piardă bani europeni”
ATAC Lider al PNL, atac la politicienii care trasează „linii roșii”: „Vorbim despre falimentul clasei politice actuale”
10:28
Lider al PNL, atac la politicienii care trasează „linii roșii”: „Vorbim despre falimentul clasei politice actuale”
REACȚIE Deputatul Marius Budăi dezvăluie prioritățile impuse de PSD premierului desemnat Luca Niculescu. „Economia nu mai poate aștepta”
09:38
Deputatul Marius Budăi dezvăluie prioritățile impuse de PSD premierului desemnat Luca Niculescu. „Economia nu mai poate aștepta”
DECES Dragoș Anastasiu trece prin momente grele. Tatăl fostului vicepremier a murit. Ce mesaj emoționant a transmis politicianul
09:25
Dragoș Anastasiu trece prin momente grele. Tatăl fostului vicepremier a murit. Ce mesaj emoționant a transmis politicianul
EDUCAȚIE 10 tineri, premiați de Mitropolitul Teofan la hramul Sfintei Parascheva. Mai mulți olimpici și cercetători vor primi, lunar, până la 4.000 de lei
08:56
10 tineri, premiați de Mitropolitul Teofan la hramul Sfintei Parascheva. Mai mulți olimpici și cercetători vor primi, lunar, până la 4.000 de lei
Mediafax
Guvernul Luca Niculescu, aproape de votul decisiv! Programul și lista miniștrilor, depuse azi în Parlament
Digi24
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești din Europa. Capitularea nu înseamnă pace”
Cancan.ro
Cum arată bărbatul pe care Maurice Munteanu îl iubește. Concurentul de la Asia Express i-a făcut o declarație romantică
Prosport.ro
Chinezii au rămas impresionați de noua Dacia Spring. Cum au numit design-ul mașinii din România
Adevarul
Rectificarea bugetară, primul test al viitorului Guvern. Economist: „Soluția va fi să înghețăm investițiile și să reducem cheltuielile”
Mediafax
Scandalul de la Romsilva! Ce măsuri anunță Diana Buzoianu. Directorii participau la partide de vânătoare
Click
Cele 3 zodii care atrag norocul în noiembrie. Universul le răsplătește pentru bunătatea lor și le oferă protecție specială toată luna
Digi24
O doctoriță băută a provocat un accident rutier în drum spre spital, unde urma să intre de gardă
Cancan.ro
Asia Express e 'aranjată'? Cele 4 cuvinte șoptite de Irina Fodor la ureche, lui Maurice Munteanu, după ce a fost salvat de la eliminare
Ce se întâmplă doctore
Vezi des numărul 333? Ce mesaj ar putea transmite despre viața ta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Producătorii auto din China ar putea fi avantajați de noile reguli UE privind industria auto europeană
Descopera.ro
O nouă specie de pinguin a fost descrisă după mai bine de un secol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Este nesănătos double-dipping, adică să folosești un sos comun? Ce spun specialiștii
Mediafax Italia
Lovitură pentru mașinile cu numere străine! Ce prevede Noul Cod rutier?!
Mediafax Spania
Mesajul CIUDAT al lui Trump. Ce a vrut să spună?!
VIDEO Imagini cu un dovleac gonflabil uriaș de Halloween, filmat în timp ce se rostogolește pe o șosea din SUA din cauza rafalelor puternice de vânt
11:41
Imagini cu un dovleac gonflabil uriaș de Halloween, filmat în timp ce se rostogolește pe o șosea din SUA din cauza rafalelor puternice de vânt
CONTROVERSĂ Zelenski îl sfidează pe Trump și anunță că reia atacurile asupra rafinăriilor de petrol ale Rusiei. Ce l-a făcut pe președintele Ucrainei să ia această decizie
11:29
Zelenski îl sfidează pe Trump și anunță că reia atacurile asupra rafinăriilor de petrol ale Rusiei. Ce l-a făcut pe președintele Ucrainei să ia această decizie
NEWS ALERT Judecătoarea Claudia Cipariu, la un pas de judecată, pentru lentoarea motivării deciziilor. CAB a dat undă verde începerii procesului și a validat ancheta PICCJ
11:25
Judecătoarea Claudia Cipariu, la un pas de judecată, pentru lentoarea motivării deciziilor. CAB a dat undă verde începerii procesului și a validat ancheta PICCJ
TENSIUNI Bătălia pentru banii Europei: Liderii UE dezbat bugetul pentru 2028-2034 pe fondul creșterii amenințării ruse și agravării crizei energetice
11:10
Bătălia pentru banii Europei: Liderii UE dezbat bugetul pentru 2028-2034 pe fondul creșterii amenințării ruse și agravării crizei energetice
CONTROVERSĂ Daniel Zamfir, propunerea PSD pentru Ministerul Economiei în Guvernul Niculescu, a dat în scris în emisiunea lui Victor Ciutacu că nu va vota Guvernul Niculescu
11:07
Daniel Zamfir, propunerea PSD pentru Ministerul Economiei în Guvernul Niculescu, a dat în scris în emisiunea lui Victor Ciutacu că nu va vota Guvernul Niculescu
VIRAL Gluma zilei pe internet, după ce PSD și PNL au decis să treacă Guvernul Niculescu. Fotografia s-a viralizat rapid
11:05
Gluma zilei pe internet, după ce PSD și PNL au decis să treacă Guvernul Niculescu. Fotografia s-a viralizat rapid

Cele mai noi

Trimite acest link pe