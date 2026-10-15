Republica Moldova ar putea cumpăra gaze naturale din Ucraina, după ce Kievul a reluat exporturile

Republica Moldova ar putea începe să importe gaze naturale din Ucraina, după ce autoritățile de la Kiev au ridicat restricțiile privind exporturile.

Ambasadorul ucrainean la Chișinău, Paun Rohovei, a anunțat, într-o emisiune difuzată de TVR Moldova, potrivit Radio Chișinău, că țara sa dispune de surplusuri de gaze și este pregătită să le comercializeze inclusiv pe piața moldovenească.

Potrivit experților în energie, un acord pe termen lung între cele două state ar putea reduce costurile de transport și ar contribui la diversificarea surselor de aprovizionare.

Diplomatul a precizat că restricțiile la export au fost eliminate și că există condițiile necesare pentru dezvoltarea unei cooperări comerciale în domeniul energetic.

”Am deblocat exportul și cu siguranță acest export se va realiza în practică. Bine, aici e vorba de niște relații comerciale. Există toate condițiile necesare pentru a avea și un dialog, dar și o cooperare în acest domeniu. Suntem țări din aceeași regiune. Suntem interconectați cu sistemele europene și trebuie să facem totul posibil să ne susținem unii pe alții”, a declarat diplomatul.

Anunțul vine după ce premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a vorbit despre posibilitatea începerii unor negocieri cu autoritățile ucrainene pentru achiziția de gaze naturale.

Importurile din Ucraina ar putea reduce costurile de transport

Expertul în energetică Eugen Muravschi consideră că achiziționarea gazelor naturale din Ucraina ar putea reprezenta o soluție avantajoasă pentru Republica Moldova, în special în cazul încheierii unui contract multianual. Principalul beneficiu ar fi reducerea cheltuielilor de transport, având în vedere apropierea geografică și existența interconectărilor energetice.

”Importurile din Ucraina pot fi o soluție pentru a diversifica aprovizionarea de gaze. Am înțeles de la autorități că ei cu Ucraina negociază un contract pe câțiva ani, nu pe o lună-două. Un avantaj posibil este că prețurile de transport sunt mai mici, deoarece e mai ușor să aduci gaz din Ucraina decât gaz lichefiat din Grecia”, a explicat Eugen Muravschi.

Expertul susține că Republica Moldova ar avea de câștigat dacă și-ar orienta o parte din achizițiile de gaze către statele vecine, reducând astfel dependența de rutele de transport mai lungi și mai costisitoare.