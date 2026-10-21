Resturi dintr-o posibilă dronă militară au fost găsite pe un câmp în județul Buzău. SRI și MApN fac verificări

Resturi dintr-o posibilă dronă prăbușită au fost găsite în județul Buzău. Ar fi vorba de o dronă militară, iar resturile ar fi de la aripă.

În jurul orei 10.00 s-a primit un apel la 112, prin care un localnic din Comuna Robeasca anunța că a găsit în timpul lucrărilor agricole resturi dintr-o dronă, notează TVR.

La fața locului au ajuns reprezentanții ai ISU, Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații, care anchetează suprafața unde se află resturile de dronă. S-ar fi găsit până acum, potrivit surselor noastre, resturi de aripă dintr-o dronă militară.

Resturile dronei, găsite de un bărbat

Potrivit primarului comunei Robeasca, Domnica Vlad, resturile dronei au fost găsite de către un bărbat pe un câmp din afara satului Moşeşti.

„Băiatul care a găsit resturile pe câmp m-a sunat şi mi-a spus şi a anunţat ulterior la 112. Am înţeles că au venit pompierii în comună să meargă la locul indicat. Acum mă îndrept şi eu către localitate, căci am fost până la Buzău”, a declarat edilul pentru News.ro.

Potrivit unor surse, ar fi vorba despre o dronă care nu ar fi fost detectată de radarele MApN și ar fi căzut pe câmp zilele trecute.

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