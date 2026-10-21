Resturi dintr-o posibilă dronă militară au fost găsite pe un câmp în județul Buzău. SRI și MApN fac verificări

Resturi dintr-o posibilă dronă prăbușită au fost găsite în județul Buzău. Ar fi vorba de o dronă militară, iar resturile ar fi de la aripă.
În jurul orei 10.00 s-a primit un apel la 112, prin care un localnic din Comuna Robeasca anunța că a găsit în timpul lucrărilor agricole resturi dintr-o dronă, notează TVR.
La fața locului au ajuns reprezentanții ai ISU, Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații, care anchetează suprafața unde se află resturile de dronă. S-ar fi găsit până acum, potrivit surselor noastre, resturi de aripă dintr-o dronă militară.
Potrivit primarului comunei Robeasca, Domnica Vlad, resturile dronei au fost găsite de către un bărbat pe un câmp din afara satului Moşeşti.
„Băiatul care a găsit resturile pe câmp m-a sunat şi mi-a spus şi a anunţat ulterior la 112. Am înţeles că au venit pompierii în comună să meargă la locul indicat. Acum mă îndrept şi eu către localitate, căci am fost până la Buzău”, a declarat edilul pentru News.ro.
Potrivit unor surse, ar fi vorba despre o dronă care nu ar fi fost detectată de radarele MApN și ar fi căzut pe câmp zilele trecute.
Știre în curs de actualizare