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Rheinmetall a cerut primul aviz statului român pentru controversata preluare a Șantierului Naval Mangalia. Fostul ministru Miruța, acuzat că a favorizat compania germană

Rheinmetall a cerut primul aviz statului român pentru controversata preluare a Șantierului Naval Mangalia. Fostul ministru Miruța, acuzat că a favorizat compania germană
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Comisia pentru examinarea investițiilor directe (CEISD) a primit notificarea oficială a gigantului german din domeniul apărării Rheinmetall pentru controversata preluare a Șantierului Naval Mangalia, care a fost adjudecat în urma licitației organizate de lichidatorul judiciar, conform informațiilor oficiale transmise de Consiliul Concurenței pentru Mediafax. Avizul CEISD și cel al Consiliului Concurenței sunt obligatorii pentru ca tranzacția să fie finalizată.

Preluarea Șantierului Naval Mangalia, aflat în faliment, a fost dur criticată de Damen Holding, principalul creditor al falimentului. Compania a contestat decizia instanței care a permis modificarea procedurii de vânzare și reducerea prețului de pornire. Creditorii aprobaseră șase licitații lunare la 184 de milioane de euro, iar Rheinmetall a câștigat a cincea licitație, cu 138 de milioane, adică 75% din prețul inițial.

Senatorul AUR Petrișor Peiu a fost un alt critic al acestei preluări. El susține că statul a virat către Rheinmetall un avans de câteva sute de milioane de euro, iar firma ar fi folosit o parte din el ca să cumpere șantierul cu 138 de milioane. Peiu subliniază că statul va plăti peste 900 de milioane de euro pentru patru nave construite la un șantier cumpărat de firmă cu doar 138 de milioane.

Tranzacția va fi finalizată după ce cumpărătorii obțin avizele obligatorii din partea responsabililor în domeniul concurenței și a investițiilor străine.

Damen Shipyards Mangalia a fost adjudecat în cadrul licitației organizate pe 9 octombrie de lichidatorul judiciar CITR,către Rheinmetall Real Estate România SRL. Olandezii de la Damen Holding dețin 49% din Damen Shipyards Mangalia, iar pachetul de control, de 51%, este deținut de Ministerul Economiei.

Rheinmetall și MSC urmează să preia Șantierul Naval Mangalia, pentru un preț de achiziție de 138 de milioane de euro. Potrivit oficialilor Rheinmetall, șantierul va deveni un centru cu dublă utilizare, pentru construcții navale civile și militare. Pentru divizia Naval Systems, Șantierul Naval Mangalia va avea un rol esențial în construcția celor patru nave militare contractate de Guvernul României, au transmis reprezentanții gigantului în domeniul apărării.

Traseul cererii

Pragul valoric de la care investițiile străine directe sunt analizate de Comisia pentru Examinarea Investițiilor Directe (fosta Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe – CEISD) este cel la care ajung în analiză investițiile notificate de peste 5 milioane de euro, prag crescut de la 2 milioane de euro, în luna martie.

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră referitoare la tranzacția prin care Rheinmetall Real Estate România SRL va prelua activele Damen Shipyards Mangalia, vă transmitem următoarele:

Cererea de autorizare a tranzacției prin care Rheinmetall AG, NVL B.V. & Co. KG și Rheinmetall Real Estate România S.R.L. (societăți din Grupul Rheinmetall) intenționează să achiziționeze „Șantierul Naval Mangalia”, deținut de Damen Shipyards Mangalia S.A., a fost transmisă Comisiei pentru examinarea investițiilor directe (CEISD).

CEISD va analiza tranzacția din perspectiva securității naționale, în conformitate cu prevederile legale aplicabile”, au transmis oficialii Consiliului Concurenței în exclusivitate pentru Mediafax.

Este obligatoriu și avizul Consiliului Concurenței, care verifică în ce măsură tranzacția ar duce la o cotă de piață cu impact asupra mediului concurențial, având în vedere că gigantul german deține deja active și are producție în România, din informațiile Mediafax.

Teoretic, în funcție de cifra de afaceri a entităților implicate, analiza tranzacției poate fi preluată de Comisia Europeană.

Comandă de 920 de milioane de euro prin SAFE

Divizia navală a Rheinmetall are o comandă din partea Guvernului român – finanțată prin programul european SAFE – pentru construcția a patru nave militare, în valoare de 920 de milioane de euro, conform raportului pe primul semestru al companiei.

Aceasta a fost aprobată de Parlament prin programul SAFE, pentru proiectul de înzestrare a Forţelor Navale Române cu două nave de patrulare maritime de tip Military Offshore Patrol Vessel – MOPV, pentru care a fost alocată o sumă estimată la 836 de milioane de euro fără TVA, și pentru proiectul de înzestrare a Forţelor Navale Române cu două vedete de intervenții pentru scafandri, unde este estimată o valoare de 84 de milioane de euro fără TVA.

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