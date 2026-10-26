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Rogobete propune concedierea medicilor care părăsesc programul de la stat pentru cabinetele private: „La 3 abateri de acest gen, managerul să poată să desfacă contractul de muncă”

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Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, propune concedierea medicilor care părăsesc programul de la stat pentru cabinetele private. De altfel, propune ca managerul unității medicale să aibă posibilitatea să desfacă un contract de muncă în cazul celui care are trei abateri de acest tip.

Alexandru Rogobete propune sancțiuni pentru medicii care pleacă de la spitalul public în timpul programului pentru a lucra în privat. Ministrul propune ca managerii să poată desface contractul de muncă după trei abateri și spune că fenomenul trebuie reglementat prin lege.

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Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursă foto: Mediafax Foto.

Ministrul Sănătății propune concedierea medicilor care părăsesc programul de la stat pentru a merge la privat

„În prima conferință am anunțat mai multe priorități, printre care una care mă pasionează. Sunt în continuare cu ochii pe cei care pleacă la ora 10 din sistemul public în cabinetul propriu privat. La trei abateri de acest gen, managerul să poată să desfacă contractul de muncă pentru cei care nu înțeleg că programul la public trebuie respectat. Când a fost nevoie să sar pentru protejarea personalului medical, toată vara am fost lângă ei, am sărit. Dar la fel voi sări și când prind pe unul că la ora 10, în loc să fie la spitalul public, va fi în cabinetul privat.

Am o strategie, ce vreți să vă spun că mă duc neanunțat în spitale să văd dacă sunt medicii? Eu am nevoie de cadrul legal. Presiunea publică descurajează fenomenul și voi profita de asta, dar el trebuie reglementat și sancționat”, a spus Alexandru Rogobete la TVR 1.

Rogobete: „De săptămâna viitoare ne așezăm la masă pentru a stabili etapele pentru o nouă lege a Salarizării”

Totodată, ministrul Sănătății va relua săptămâna viitoare discuțiile cu sindicatele pentru o nouă lege a Salarizării. Alexandru Rogobete spune că protestele au fost provocate de riscul unor reduceri drastice ale veniturilor personalului medical.

„Greva generală fără precedent nu a apărut pentru că medicilor nu li s-au dublat salariile, ci pentru că le scădea venitul cu până la 4.000 de lei. E ușor de aruncat la coș ceva făcut de Pîslaru, probabil mi-ar face și plăcere, dar nu asta e soluția, ci să găsim o legislație echilibrată. De săptămâna viitoare ne așezăm la masă pentru a stabili etapele pentru o nouă lege a Salarizării, nu o formă în care să îngropăm sistemul de educație, de sănătate”, a mai spus Rogobete.

Ce spune despre plata gărzilor din spitale

Totodată, Alexandru Rogobete vrea reorganizarea gărzilor medicale și modificarea tarifelor. Ministrul Sănătății a anunțat că plata progresivă a gărzilor este o propunere agreată cu sindicatele. Rogobete propune tarife mai mari pentru medicii care fac mai multe gărzi lunar. Plata ar crește progresiv, în funcție de numărul gărzilor efectuate. Alexandru Rogobete propune majorarea cu 25% a tarifului pentru fiecare gardă suplimentară. Ministrul vrea și plata gărzilor medicilor rezidenți din anii I, II și III, care în prezent lucrează adesea fără să fie remunerați.

„Şi mai vreau să anunţ o noutate la care ţin foarte mult. (…) Este vorba de respectul faţă de medicii rezidenţi şi de stimularea lor pentru pentru această profesie. În momentul de faţă, medicii rezidenţi anul I, II și III, în multe locuri, nu sunt plătiţi pentru gărzi. Unii fac şi 8, 9, 10 gărzi pe lună neplătite. Ori, eu nu consider că este corect acest lucru şi îmi doresc includerea la plată inclusiv a gărzilor pentru rezidenţii de anul I, II și III”, a mai declarat ministrul Sănătăţii.

Sursă foto: Mediafax Foto
Sursă video: TVR 1

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