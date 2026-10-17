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Româncă găsită spânzurată într-o livadă de măslini din Italia. Femeia a dispărut după ce soțul ei a abandonat-o într-o benzinărie

Româncă găsită spânzurată într-o livadă de măslini din Italia. Femeia a dispărut după ce soțul ei a abandonat-o într-o benzinărie
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O româncă de 66 de ani a fost găsită spânzurată într-o livadă cu măslini din Italia pe 15 octombrie Maria Ionescu a dispărut în dimineața zilei de 14 octombrie, după ce a coborât din mașină în timpul unei opriri la o benzinărie de pe autostrada A14 din Italia. Aceasta se întorcea împreună cu soțul ei din Rimini, unde au fost în vizită la fiul lor. Cei doi ar fi avut o dispută, iar soțul ar fi lăsat-o la o benzinărie și și-ar fi continuat drumul spre casă. Anchetatorii încearcă să stabilească traseul femeii și așteaptă rezultatul autopsia.

Soțul femeii a alertat autoritățile despre dispariția soției lui după ce a ajuns acasă

Ultima oprire înainte de tragedie a avut loc în zona localității Miglianico din Italia. Maria Ionescu și partenerul ei au tras pe dreapta într-o zonă de servicii, unde între cei doi ar fi avut loc un conflict.

După ceartă, femeia ar fi rămas în urmă, iar bărbatul a plecat mai departe spre locuința lor din Mottola provincia Taranto. Cei doi au fost să-și viziteze fiul și se întorceau de la Rimini. Bărbatul și-ar fi continuat drumul spre casă fără ea și abia după ce a ajuns acesta ar fi alertat autoritățile cu privire la dispariția femeii.

Trupul femeii a fos găsit într-o zonă greu de accesat

Polițiștii au început atunci să o caute și au încercat să reconstituie mișcările femeii după oprirea de la benzinărie. În primele ore, echipele de căutare nu au reușit să dea de urma ei. O localnică a observat trupul Mariei Ionescu atârnat de un măslin într-un loc dificil de accesat și a alertat autoritățile. Pentru recuperarea trupului ei a fost nevoie de un tractor.

Maria Ionescu purta un tricou colanți și niște papuci, iar telefonul nu ar fi fost găsit asupra ei. Acesta ar fi fost un detaliu relevant pentru resonstituirea ultimelor deplasări. După ce a fost găsită, trupul ei neînsuflețit a fost transportat la spitatul din Chieti, unde i s-a făcut autopsia. Rezultatele medico-legale care clarifică cauza decesului nu au apărut momentan. Anchetatorii l-au audiat pe fiul Mariei și pe soțul acesteia.

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