România, sub asediul caniculei. Cod roșu în aproape toată țara și maxime de până la 40 de grade

Valul de căldură se intensifică în România, iar Administrația Națională de Meteorologie a extins avertizările de caniculă. Pentru duminică și luni, 16 județe se află sub cod roșu, în timp ce cea mai mare parte a țării este vizată de alerte de cod portocaliu și galben. În vestul țării, temperaturile resimțite au ajuns deja la 41 de grade Celsius.

Cod roșu de caniculă în 16 județe

Potrivit meteorologilor, în intervalul 28 iunie, ora 10:00 – 29 iunie, ora 10:00, în Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei sunt prognozate temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor ajunge, în general, la 35-38 de grade Celsius, însă în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei valorile pot urca până la 39-40 de grade. Nopțile vor rămâne tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 17 și 25 de grade.

Sub avertizare cod roșu se află județele Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș, Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, Suceava și Botoșani.

Temperaturi resimțite de 41 de grade în vestul țării

La ora 15:00, cele mai ridicate temperaturi resimțite au fost înregistrate la Oradea, Arad, Sânnicolau Mare și Calafat, unde s-au atins 41 de grade Celsius. La Timișoara, Drobeta-Turnu Severin și Bechet s-au resimțit 40 de grade.

Cod portocaliu și galben în restul țării

Până luni dimineață, avertizarea cod portocaliu este valabilă în Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, iar disconfortul termic va rămâne accentuat, cu nopți tropicale și minime între 17 și 22 de grade.

În Dobrogea și sud-estul Munteniei este în vigoare un cod galben de caniculă. Aici sunt estimate temperaturi maxime de 30-34 de grade, iar pe litoral și în Delta Dunării minimele nocturne pot ajunge la 23-24 de grade.

ANM anunță că urmează cele mai dificile zile ale valului de căldură

Potrivit directorului de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, duminică, luni și marți vor reprezenta apogeul acestui episod de caniculă, iar avertizarea de cod roșu ar putea fi extinsă în mai multe regiuni ale țării.

Meteorologii estimează că temperaturile vor începe să scadă treptat începând de miercuri, însă în multe zone valorile maxime vor rămâne peste pragul de 30-33 de grade Celsius.