În cuva Lacului Herăstrău s-a format o adevărată deltă, cu vegetație foarte bogată, care a acoperit aproape total mâlul respingător care se vedea lunile trecute, după secarea lacului. Imaginile sunt desprinse parcă de la Holbina sau Murighiol, dar locul aduce izbitor și cu Parcul Național Văcărești din sud-estul Bucureștiului.

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O simplă plimbare pe malul lacului, mai ales în zona Pescăruș – Ambasada Chinei, te poate face să uiți că ești în București, dacă arunci o privire pe lacul secat recent.

În locul mâlului urât mirositor au apărut acum plante sălbatice și specii de păsări rare, precum stârcii cenușii.

Lacul Herăstrău a fost secat de Primărie chiar la începutul verii, spre dezamăgirea bucureștenilor, dar și a turiștilor. Cuva a fost transformată într-un fel de groapă de gunoi, mai ales după ce pe fundul lacului au fost găsite sute de obiecte care mai de care mai ciudate, precum scaune, elemente de decor de la cluburile din zonă, sau chiar zeci de trotinete.

Natura a fost de partea bucureștenilor

Acum, natura a ținut cu bucureștenii, și a transformat cuva lacului într-un loc spectaculos.

„Pare că s-a mutat Delta în București”, spune unul dintre bucureștenii care se plimba duminică pe malul lacului.

Sunt trecători care se bucură că nu mai miroase urât, dar își doresc să se umple din nou lacul.

„Desigur că nu era frumos, arată mai bine acum. Dar noi tot ne dorim să fie apă în lac”, spune o doamnă care se bucură, duminică, de vremea liniștită din București.

Lacul Herăstrău, lucrări de 55 de milioane de lei

Primăria Capitalei a început în iulie refacerea malurilor, lucrare care costă 55 de milioane de lei și va dura un an.

Primăria Capitalei le-a transmis bucureștenilor care este calendarul lucrărilor pentru refacerea malurilor lacului Herăstrău.

Refacerea spațiului verde mai are mult de așteptat

Aceasta primă fază de modernizare, ce presupune lucrările la cuva lacului, ar trebui să dureze aproximativ un an. Apoi, administrația locală anunță că se va ocupa de proiectul pentru restul reparațiilor necesare în Herăstrău, cum ar fi regenerarea spațiilor verzi, reabilitarea aleilor deteriorate sau crearea unor piste de alergare/pentru biciclete.

„Vorbim despre prima fază a modernizării parcului, care va dura un an și presupune doar lucrări în cuvă. Urmează proiectul pentru intervențiile de la sol, care implică regenerarea spațiilor verzi din jurul parcului, reabilitarea aleilor, iluminatului public, mobilierului urban, crearea de piste de alergare sau de biciclete etc”, anunța recent PMB.

Foto: Mihai Pop