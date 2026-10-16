Scene de o violență extremă în Dâmbovița. Doi bărbați, acuzați că au bătut cu brutalitate un localnic

Scene greu de privit s-au petrecut într-o comună din Dâmbovița. Doi bărbați au snopit în bătaie pe un altul, care nu a avut nicio șansă de a se apăra. Unul dintre agresori este militar, iar dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar București.

Cu pumnii, picioarele, cu lovitori în cap și stomac, așa l-au atacat doi bărbați pe un al treilea în comuna Mogoșani, din Dâmbovița. L-au pus la pământ unde i-au aplicat o altă serie de lovituri. Unul dintre ei, a rupt coșurile de gunoi în capul victimei.

Deși mai multe mașini au trecut prin zonă, nimeni nu a oprit. În cele din urmă o femeie a intervenit pentru a-i opri din avalanșa de lovituri. Totul a fost surprins de o cameră de supraveghere.

În imagini se vede cum între cei trei izbucnește un conflict, care escaladează rapid. Se pare că toți ar fi fost în stare de ebrietate. Bărbatul lovit nu are nicio șansă să se apere. La un moment dat, unul dintre agresori se ia și de un alt bărbat venit în zonă. O femeie îi oprește în cele din urmă și la fața locului apare și poliția.

Ce spune Poliția

”Polițiștii au constatat faptul că, la data de 14 octombrie, în jurul orei 19:45, în timp ce s-ar fi aflat în comuna Mogoșani, între doi bărbați, de 30 și 33 de ani, pe de-o parte și un bărbat, de 52 de ani, pe de altă parte, ar fi izbucnit un conflict spontan, pe fondul consumului de alcool, moment în care s-ar fi agresat fizic reciproc.

În urma conflictului, bărbatul de 52 de ani a fost rănit, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe, iar având în vedere calitatea de militar a unuia dintre agresori, dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar București, în vederea continuării cercetărilor”, a transmis IPJ Dâmbovița.