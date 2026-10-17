Schimbare istorică în măsurarea timpului. Ce se întâmplă cu ora oficială a lumii din 2027

Modul în care este măsurat timpul la nivel mondial se va schimba începând cu 20 mai 2027. Experții internaționali au decis eliminarea mecanismului cunoscut drept ”secunda intercalară”, folosit timp de peste cinci decenii pentru sincronizarea ceasurilor atomice cu rotația Pământului.

Măsura urmărește să elimine riscurile pentru sistemele informatice, telecomunicații și infrastructurile care depind de măsurarea extrem de precisă a timpului. Pentru populație, schimbarea nu va însemna modificarea orei afișate de ceasuri.

Așadar, după mai bine de 50 de ani în care au fost introduse periodic secunde suplimentare pentru a corecta diferențele dintre ceasurile atomice și rotația Pământului, specialiștii în metrologie au stabilit trecerea la un sistem de măsurare continuă. Schimbarea vizează Timpul Universal Coordonat (UTC), standardul internațional pe baza căruia sunt stabilite orele oficiale în întreaga lume.

Noul mecanism este programat să intre în vigoare la 20 mai 2027.

De ce dispare secunda intercalară

Secunda intercalară a fost introdusă în 1972 pentru a menține sincronizarea dintre timpul atomic, măsurat cu o precizie extrem de mare, și timpul astronomic, determinat de rotația Pământului. Problema este că planeta noastră nu se rotește cu o viteză perfect constantă.

Mișcarea Pământului este influențată de mai mulți factori, inclusiv de atracția gravitațională a Lunii, de maree și de redistribuirea maselor de apă și gheață. În consecință, durata unei zile astronomice poate varia ușor, în timp ce ceasurile atomice continuă să măsoare secundele cu o precizie foarte ridicată.

Pentru a compensa aceste diferențe, autoritățile internaționale au introdus periodic câte o secundă suplimentară în UTC. Ultima astfel de ajustare a avut loc la sfârșitul anului 2016.

Deși pare o modificare nesemnificativă, introducerea unei secunde suplimentare poate produce dificultăți majore pentru infrastructurile digitale. Numeroase sisteme informatice sunt proiectate să funcționeze cu minute de exact 60 de secunde și cu o succesiune continuă a marcajelor temporale.

Introducerea unei secunde în plus poate afecta sincronizarea serverelor, înregistrarea tranzacțiilor financiare și funcționarea unor aplicații informatice.