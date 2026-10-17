Prima pagină » Actualitate » Schimbare istorică în măsurarea timpului. Ce se întâmplă cu ora oficială a lumii din 2027

Schimbare istorică în măsurarea timpului. Ce se întâmplă cu ora oficială a lumii din 2027

Elena Popescu
Schimbare istorică în măsurarea timpului. Ce se întâmplă cu ora oficială a lumii din 2027
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Modul în care este măsurat timpul la nivel mondial se va schimba începând cu 20 mai 2027. Experții internaționali au decis eliminarea mecanismului cunoscut drept ”secunda intercalară”, folosit timp de peste cinci decenii pentru sincronizarea ceasurilor atomice cu rotația Pământului.

Măsura urmărește să elimine riscurile pentru sistemele informatice, telecomunicații și infrastructurile care depind de măsurarea extrem de precisă a timpului. Pentru populație, schimbarea nu va însemna modificarea orei afișate de ceasuri.

Așadar, după mai bine de 50 de ani în care au fost introduse periodic secunde suplimentare pentru a corecta diferențele dintre ceasurile atomice și rotația Pământului, specialiștii în metrologie au stabilit trecerea la un sistem de măsurare continuă. Schimbarea vizează Timpul Universal Coordonat (UTC), standardul internațional pe baza căruia sunt stabilite orele oficiale în întreaga lume.

Noul mecanism este programat să intre în vigoare la 20 mai 2027.

De ce dispare secunda intercalară

Secunda intercalară a fost introdusă în 1972 pentru a menține sincronizarea dintre timpul atomic, măsurat cu o precizie extrem de mare, și timpul astronomic, determinat de rotația Pământului. Problema este că planeta noastră nu se rotește cu o viteză perfect constantă.

Mișcarea Pământului este influențată de mai mulți factori, inclusiv de atracția gravitațională a Lunii, de maree și de redistribuirea maselor de apă și gheață. În consecință, durata unei zile astronomice poate varia ușor, în timp ce ceasurile atomice continuă să măsoare secundele cu o precizie foarte ridicată.

Pentru a compensa aceste diferențe, autoritățile internaționale au introdus periodic câte o secundă suplimentară în UTC. Ultima astfel de ajustare a avut loc la sfârșitul anului 2016.

Deși pare o modificare nesemnificativă, introducerea unei secunde suplimentare poate produce dificultăți majore pentru infrastructurile digitale. Numeroase sisteme informatice sunt proiectate să funcționeze cu minute de exact 60 de secunde și cu o succesiune continuă a marcajelor temporale.

Introducerea unei secunde în plus poate afecta sincronizarea serverelor, înregistrarea tranzacțiilor financiare și funcționarea unor aplicații informatice.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Ce este un „oraș-burete” și de ce Europa pariază pe această soluție. Bucureștiul are o mare problemă
Digi24
Regula rutieră pe care mulți șoferi o ignoră: Ce se întâmplă cu limita de viteză de la intrarea în localitate după prima intersecție
Cancan.ro
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are Boitași Marian Gigi
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
Noua Dacia Striker, comparată de britanici cu un Audi A6 Allroad la o treime din preț
Mediafax
Declarație surprinzătoare a lui Donald Trump despre Crimeea: „Este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei”
Click
Alimentul super ieftin care prelungește viața în familia lui Dorel Vișan: „De ce credeți că țăranii trăiau mult?”
Digi24
„So much bruiaj". Cristela cere intervenția SUA pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Interviu cu un influencer care ar fi spălat bani
Cancan.ro
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Cine este doctoriţa celebră care a făcut accident în Alexandria? Ce le-a spus polițiștilor că a consumat înainte de a se urca la volan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Astronomii au descoperit un declanșator „universal” pentru jeturile găurilor negre
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Scandal pentru sondajul electoral: ”Votul ascuns a existat întotdeauna”
ANALIZA de 10 Ecuația „Houthi”, greu de rezolvat. Ce opțiuni au Arabia Saudită și statele din Golf și de ce este necesară o strategie unificată
10:00
Ecuația „Houthi”, greu de rezolvat. Ce opțiuni au Arabia Saudită și statele din Golf și de ce este necesară o strategie unificată
FLASH NEWS G7 vrea să aloce 260 de milioane de euro Ucrainei pentru repararea reactorului avariat de la Cernobîl
09:54
G7 vrea să aloce 260 de milioane de euro Ucrainei pentru repararea reactorului avariat de la Cernobîl
FLASH NEWS Centrala nucleară de la Cernavodă ar putea fi repornită în două săptămâni. Anunțul lui Dumitru Chisăliță, ministrul propus la Energie
08:39
Centrala nucleară de la Cernavodă ar putea fi repornită în două săptămâni. Anunțul lui Dumitru Chisăliță, ministrul propus la Energie
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.696. Autoritățile de la Kiev au pus la cale un plan prin care elimină o parte dintre scutirile pentru mobilizarea pe front
08:09
Război în Ucraina, ziua 1.696. Autoritățile de la Kiev au pus la cale un plan prin care elimină o parte dintre scutirile pentru mobilizarea pe front
Incident mirositor Bruxelles. Jurnaliștii au fugit de la un briefing din cauza unui miros greu de suportat
08:01
Incident mirositor Bruxelles. Jurnaliștii au fugit de la un briefing din cauza unui miros greu de suportat
NEWS ALERT Țintă aeriană, detectată la nord de județul Tulcea. MApN a ridicat două aeronave F-18
07:27
Țintă aeriană, detectată la nord de județul Tulcea. MApN a ridicat două aeronave F-18

Cele mai noi

Trimite acest link pe