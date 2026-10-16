Se dă drumul la căldură în București. Termoenergetica începe probele la cald

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță începerea probelor la cald pentru sezonul de încălzire 2026-2027. Operațiunile se vor desfășura treptat, în special pe timpul nopții, în condițiile în care meteorologii anunță temperaturi în scădere în următoarele zile.

Compania Municipală Termoenergetica București începe vineri, 16 octombrie, probele la cald în sistemul centralizat de termoficare al Capitalei. Reprezentanții companiei precizează că operațiunile vor fi realizate progresiv, din cauza dimensiunilor rețelei de termoficare, a stării conductelor și a lucrărilor aflate în desfășurare în mai multe zone ale Bucureștiului.

Probele la cald vor fi efectuate în special noaptea

Potrivit Termoenergetica, verificările vor avea loc în principal pe timpul nopții, în contextul prognozelor meteorologice care indică o răcire a vremii. Scopul acestora este verificarea funcționării traseelor de alimentare și asigurarea echilibrului hidraulic al sistemului de termoficare, astfel încât distribuția agentului termic să se realizeze în condiții corespunzătoare.

Compania precizează că lucrările de modernizare și reparații vor continua și în sezonul rece, însă numai în situațiile în care pot fi realizate soluții provizorii de alimentare, astfel încât furnizarea căldurii către consumatori să nu fie afectată.

Ce trebuie să facă asociațiile de proprietari

Termoenergetica atrage atenția că asociațiile de proprietari au obligația de a verifica instalațiile interioare de încălzire și de a se asigura că acestea sunt pregătite pentru sezonul rece. De asemenea, trebuie finalizate lucrările efectuate în interiorul imobilelor, inclusiv operațiunile de aerisire a caloriferelor din apartamente.

Asociațiile care nu doresc încă furnizarea căldurii pot solicita amânarea în scris, prin intermediul reprezentanților legali. Solicitările pot fi depuse la registratura Termoenergetica, din strada Cavafii Vechi nr. 15, la secțiile de termoficare de sector sau prin e-mail, la adresa [email protected].

Reprezentanții companiei anunță că dispeceratele și echipele de intervenție sunt mobilizate pentru identificarea și remedierea eventualelor probleme apărute în rețeaua de termoficare.

Bucureștenii pot obține informații despre funcționarea sistemului și eventualele întreruperi ale furnizării agentului termic prin următoarele canale:

031.9442 – număr de telefon pentru informații;

0800.820.002 – număr gratuit;

Aplicația Termoalert – pentru informații privind furnizarea agentului termic.