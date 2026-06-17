Se vinde un mare lanț de restaurante, prezent și în România. Prețul uriaș pentru care se face tranzacția secolului în HoReCa

Unul dintre cele mai mari lanțuri de restaurante de pizza va fi vândut de proprietarii săi. Compania este prezentă și pe piața din România, unde operează mai multe locații.

Decizia a fost luată în contextul scăderii vânzărilor. Cifrele înregistrate pe mai multe trimestre consecutive arată declinul grupului.

Yum Brands își vinde celebrul lanț de pizzerii

Lanțul de restaurante Pizza Hut va fi vândut în cadrul a două tranzacții pentru uriașa sumă 2,7 miliarde de dolari, informează Reuters.

Compania-mamă care deține Pizza Hut, Yum Brands, a anunțat că restaurantele din China vor fi achiziționate de Yum China pentru 1,2 miliarde de dolari. Restul afacerii va reveni firmei de capital privat LongRange, care plătește 1,5 miliarde de dolari.

„Sub conducerea LongRange și Yum China, Pizza Hut va fi bine poziționată pentru creșterea viitoare, având în spate proprietari care aduc o vastă expertiză în industria restaurantelor”, a declarat Chris Turner, CEO al Yum Brands, într-un comunicat de presă.

Vestea apare după ce, în noiembrie 2025, Yum Brands evalua opțiuni strategice pentru divizia Pizza Hut. Încă de atunci se avea în vedere o posibilă vânzare totală sau parțială a brandului.

Pizza Hut, al doilea lanț de pizzerii din SUA

Pizza Hut este al doilea cel mai mare lanț de pizzerii din America. Grupul a fost fondat în 1958 în Wichita, Kansas, și s-a extins rapid datorită prețurilor reduse și a servirii rapide. În scurt timp, brand-ul a devenit faimos pentru acoperișurile sale de culoare roșie.

PepsiCo a achiziționat Pizza Hut la sfârșitul anilor ‘70, iar peste două decenii divizia de restaurante a grupului (care includea Pizza Hut, Taco Bell și KFC) a fost separată, formând compania Yum Brands.