Sectorul 1 introduce taxa lunară de gunoi, din 2027. Cine sunt bucureștenii scutiți de la plată și la cât ajung amenzile

Sectorul 1 introduce taxa lunară de gunoi, din 2027. Măsura va fi introdusă începând cu data de 1 ianuarie, iar taxa va fi de 9,99 lei pe lună.

Din 1 ianuarie 2027, locuitorii Sectorului 1 vor plăti 9,99 lei pe lună pentru gestionarea deșeurilor. Restul până la costul total de 22,20 lei de persoană va fi suportat de Primărie. Taxa acoperă colectarea, transportul, sortarea, tratarea și depozitarea gunoiului.

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Taxa nu acoperă curățenia stradală și deszăpezirea. Acestea vor fi plătite din bugetul local. Primarul George Tuță spune că măsura respectă principiul „poluatorul plătește” și avertizează că lipsa taxei ar putea duce la pierderea unor fonduri guvernamentale și la sancțiuni europene.

„Nu este o decizie populară. Dar este o decizie pe care mi-o asum. În primul rând, avem obligații legale. Legislația națională și cea europeană ne cer să aplicăm principiul «poluatorul plătește», adică fiecare să contribuie la costul gestionării deșeurilor pe care le produce.

În al doilea rând, România are probleme serioase cu reciclarea și riscă sancțiuni europene pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate.

Și mai există o consecință financiară importantă: potrivit condiționalității privind finanțarea pe care o avem în vedere, dacă nu introducem această taxă, Sectorul 1 riscă să nu mai primească bani de la Guvernul României. Asta ar însemna mai puține resurse pentru nevoile comunității. Ca primar, nu pot ignora aceste consecințe”, afirmă primarul George Tuță, se arată în comunicatul Primăriei Sectorului 1.

Cum este împărțit costul lunar

Din costul lunar de 22,20 lei pentru gestionarea deșeurilor, 6,69 lei revin gunoiului reciclabil, iar 15,51 lei celui rezidual. Serviciile includ colectarea, sortarea, tratarea și depozitarea deșeurilor. Taxa se calculează în funcție de numărul persoanelor declarate, nu pe locuință. Proprietarii trebuie să declare locatarii, iar pentru calcul sunt luate în considerare persoanele care stau cel puțin 30 de zile. Pentru locuințele închiriate în regim hotelier se declară 3 persoane lunar.

Proprietarii trebuie să declare fiecare imobil în maximum 30 de zile de la dobândirea proprietății. Orice schimbare privind numărul sau identitatea locatarilor trebuie raportată în același termen. Declarațiile se depun la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1, prin e-mail, poștă, curier sau direct la sediu.

În condițiile în care declarația nu este depusă la timp, Primăria poate calcula taxa din oficiu, estimând 3 persoane pentru fiecare locuință fără date. Proprietarii pot contesta decizia prin depunerea declarației în 60 de zile. Asociațiile de proprietari trebuie să transmită semestrial situațiile cu numărul locatarilor.

Proprietarii trebuie să depună declarația până la 30 aprilie 2027, iar prima plată este scadentă la 30 iunie 2027. Din 2028, taxa va fi achitată în 2 tranșe. Plata se poate face online sau prin mai multe servicii autorizate. Întârzierile atrag penalități și pot duce la executare silită.

Care sunt excepțiile?

Anumite categorii de persoane sunt scutite de la această plată.

„Regulamentul prevede scutiri pentru veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, persoanele persecutate din motive politice sau etnice, în condițiile actelor normative aplicabile, persoanele cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.

De scutire beneficiază și reprezentanții legali care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat ori persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pe perioada în care îndeplinesc aceste condiții.

Pentru a beneficia de scutire, persoanele eligibile trebuie să depună o cerere și documentele justificative”, se arată în comunicat.

Nedepunerea declarațiilor poate atrage amenzi de până la 1.000 de lei. În plus, persoanele care nu colectează separat deșeurile riscă o taxă dublă, de 44 de lei pe lună.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ