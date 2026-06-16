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Şedinţă de urgenţă în Comisia de Apărare a Camerei Deputaților. Guvernul risca să piardă 6 milioane de euro, din PNRR

Luiza Dobrescu
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Comisia de Apărare din cadrul Camerei Deputaţilor a fost convocată marţi de urgenţă ca să-şi dea avizul pe un proiect care risca să piardă o finanţare de 6 milioane de euro, din PNRR.

Senatul a adoptat textul de lege pe data de 2 iunie 2026. Iniţiatorul legii este Guvernul României şi pentru acest proiect au fost depuse şi rapoarte preliminare de adoptare de la Comisia pentru adminsistratie si Comisia pentru tehnologia informației

„Astfel, se instituie cadrul legal necesar pentru realizarea de către STS a achiziţiei de licenţe de sisteme de operare şi baze de date necesare utilizatorilor de servicii de cloud din cloudul intern, fără a mai fi necesar a se aştepta încheierea de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a acordurilor guvernamentale prevăzute la art.3 alin.(51) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2022. Totodată, se completează cadrul legal astfel încât pentru jaloanele şi ţintele din cererea de plată nr.5 aferente investiţiei 11 „Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental” din cadrul Componentei 7 – Transformarea digitală, durata contractului de finanţare să poată fi prelungită până la data de 31 august inclusiv”, se arată în proiectul de lege. 

S-au cerut audieri, în comisie, pentru drona căzută  la Constanţa

Comisia a aprobat, iar miercuri urmează să intre la vot în plenul Camerei Deputaţilor, care este şi for decizional.

„Pentru proiect, a vorbit o doamnă de la STS, care nu a știut să răspundă la nici o întrebare. Nu știa nici măcar dacă banii sunt sub formă de grant sau de împrumut.

Despre incidentul cu drona, preşedintele Comisiei(nr. Mihai Weber)ne-a rugat să mai așteptăm puțin că a avut o întâlnire coordonată de președintele Nicuşor Dan și administrația prezidențială.

A transmis că va trimite raportul în “câteva zile”. I-am zis că mai așteptăm un raport de la președintele Nicușor Dan, cel cu anularea alegerilor”, mai spun sursele Gândul.

De asemenea, membrii comisiei au solicitat şi audieri în cadrul viitoarei şedinţe referitoare la drona care a căzut la Constanţa, din partea instituţiilor abilitate.

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