Șefa Comisiei de la Veneția consideră că anularea alegerilor din România a fost o traumă pentru țara noastră: „A fost un șoc pentru toată lumea, și o ocazie pentru noi de a reflecta asupra noilor provocări”

Aflată la Bucureşti pentru a participa la „2026 Rule of Law Forum”, preşedinta Comisiei de la Veneţia, Marta Cartabia, a declarat că anularea alegerilor prezidențiale din România a fost o traumă pentru țara noastră și un șoc pentru toată lumea.

„Cea mai recentă experiență din România privind anularea alaerilor prezidențiale din 2024 a fost o ocazie foarte importantă pentru Comisia de la Veneția de a reflecta asupra noilor provocări care pot afecta securitatea statelor, precum și toate sistemele noastre democratice (…) Sunt de acord cu președintele (Nicușor Dan – n.r.), acestea sunt principalale provocări: social media folosește noi forme de comunicare care pot afecta siguranța unui scrutin”, a spus Marta Cartabia.

Mai departe, șefa Comisiei de la Veneția a mai precizat că anularea alegerilor din 2024 a fost un șoc.

„În România, a existat un risc real în ceea ce privește libertatea de a alege a votanților”

„Anularea alegerilor a fost o traumă pentru țară, dar și o experiență pentru noi pentru că ne-a deschis ochii asupra amenințărilor la adresa noastră. În România, a existat un risc real în ceea ce privește libertatea de a alege a votanților. În acel moment a fost un șoc pentru toată lumea. Am înțeles că astfel de lucruri se pot întâmpla oriunde.”, a declarat președinta Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia, în cadrul dezbaterii „Rule of law Forum”.

Întrebată cum se poate reconstrui încrederea în instituțiile statului, în astfel de momente, Cartabia a spus că acest lucru „nu se poate face peste noapte”, potrivit Hotnews.

„Cred, în general, când vorbim despre încredere, cel mai bun lucru este să explicăm. Nu este suficient să facem ceea ce este bine în ceea ce privește percepția noastră. Este important ca oamenii să înțeleagă de ce o decizie a fost luată. Trebuie deschidere, trebuie să explicăm”, a mai precizat Cartabia.