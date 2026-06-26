Șeful spionilor îl desființează pe Siegfried Mureșan: „Traseism clasic, cu loialități transferabile în funcție de cine oferă mai bine”

Silviu Predoiu, fostul șef al SIE, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, după ce PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan premier. Acesta susține că întreaga carieră a liberalului a fost construită ”pe execuție excelentă și necondiționată a mandatelor primite”.

Fostul șef al SIE a menționat că, din punctul său de vedere, nicio zi din viața profesională a lui Mureșan nu l-a pregătit pentru un posibil moment în care ar putea deveni premierul țării.

”Siegfried Mureșan Vasile are 44 de ani și este vicepreședinte al PPE. Sună impresionant. Dar să traducem în “limba română”: a intrat în politica dâmbovițeană în 2014, pe listele PMP — partidul lui Traian Băsescu. I-a făcut, cu entuziasm, campanie Elenei Udrea. Apoi, în 2018, a migrat la PNL. Cu același entuziasm. Traseism clasic, cu loialități transferabile în funcție de cine oferă mai bine.

Trăiește de peste 20 de ani în afara țării. Bundestag, apoi Parlamentul European — din 2014 neîntrerupt la Bruxelles. Nu e o crimă. Ba chiar sună promițător. Dar să nu confundăm cunoașterea Occidentului cu cunoașterea și înțelegerea României. Sunt două lucruri diferite. Fundamental diferite.

El însuși recunoaște: “Dacă urgențele țării ar fi fost altele, probabil ar fi fost altă persoană potrivită.” Cu alte cuvinte — nu m-am oferit eu, m-au chemat ei pentru că se potrivea contextul. Nu e același lucru cu a vrea să conduci România.

Întreaga sa carieră a fost construită pe execuție excelentă și necondiționată a mandatelor primite — și asta e o calitate reală. Dar premier nu înseamnă să execuți instrucțiunile unui grup parlamentar. Premier înseamnă să decizi. Sub presiune. Cu consecințe pentru 19 milioane de oameni. Nicio zi din viața lui profesională nu l-a pregătit pentru asta”, a transmis Predoiu.

De asemenea, Silviu Predoiu a menționat că Mureșan, la fel ca si Tomac, și-a construit un viitor legat de o altă țară, nu de România. În finalul mesajului său, acesta a punctat că formula ”ingenioasă” pe care partidele au găsit-o, să guvereneze pe rând până în 2028, ar trebui aplicată și la Cotroceni, cu fiecare dintre candidații de la alegerile prezidențiale de anul trecut.

”Chiar nu vrem să înțelegem că acest om, ca și Tomac, și-a construit un viitor pentru el și familia lui legat de altă țară, nu de România? Aceasta nu este o acuză ci doar o constatare, evidentă pentru oricine. De ce îl chinuim?

Bolojan ne spune că “e un om profesionist, atașat valorilor europene.” Traducere liberă: e omul nostru, face ce îi spunem, și Bruxellesul îl cunoaște. Garanția reală nu e competența — e supunerea față de partid. PDL, PMP, PNL — fiecare etapă i-a asigurat un trai confortabil. Loialitatea e bidirecțională.

Ni se va spune că are relații bune la Bruxelles. Adevărat. Dar ele s-au construit exact prin această submisivitate. Vrem un guvern care să fie pe placul aparatului european, sau unul care să negocieze în interesul românilor? România are nevoie de un premier care să știe cum arată un spital de cartier, nu doar cum arată bufetul din Parlamentul European. Diferența contează.