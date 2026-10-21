Senatorul Cosmina Cerva a părăsit PACE şi acuză grupul de negocieri ascunse şi şantaje. Formaţiunea se dizolvă şi se reînfiinţează ca partid

Grupul PACE Întâi România, de la Senat, se desfiinţează şi îşi reia activitatea politică sub formă de partid parlamentar.

Odată cu plecarea liderului de grup, Grupul PACE Întâi România n-a mai putut avea numărul necesar de 7 persoane pentru funcţionare. Chiar dacă li s-a alăturat un alt membru, fost S.O.S, Dumitru Manega.

Plecarea Cosminei Cerva a atras după sine şi un alt component al grupării, senatorul Rodica Cuşnir.

Liderii PACE au declarat pentru Gândul că Cerva ar fi părăsit partidul din cauză că urma să fie înlocuită din postura de lider de grup.

La rândul său, senatorul Cosmina Cerva a declarat, pentru Gândul, că a părăsit partidul din cu totul alte motive.

„Am plecat din grup din cauza jocurilor mizerabile, «negocierilor» ascunse și șantajelor în diferite forme .

Am făcut un grup pentru a face politică nu jocuri pe sub mese.

Sunt senator neafiliat”, spune Cerva, pentru Gândul.

PACE comunică desfiinţarea grupului şi înfiinţarea partidului cu acelaşi nume

Senatorul Ninel Peia transmite, printr-un comunicat, că grupul său de la Senat se transformă în partid parlamentar, începând cu data de 21 octombrie.