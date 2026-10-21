Senatorul Cosmina Cerva a părăsit PACE şi acuză grupul de negocieri ascunse şi şantaje. Formaţiunea se dizolvă şi se reînfiinţează ca partid

Grupul PACE Întâi România, de la Senat, se desfiinţează şi îşi reia activitatea politică sub formă de partid parlamentar.
Odată cu plecarea liderului de grup, Grupul PACE Întâi România n-a mai putut avea numărul necesar de 7 persoane pentru funcţionare. Chiar dacă li s-a alăturat un alt membru, fost S.O.S, Dumitru Manega.
Plecarea Cosminei Cerva a atras după sine şi un alt component al grupării, senatorul Rodica Cuşnir.
Liderii PACE au declarat pentru Gândul că Cerva ar fi părăsit partidul din cauză că urma să fie înlocuită din postura de lider de grup.
La rândul său, senatorul Cosmina Cerva a declarat, pentru Gândul, că a părăsit partidul din cu totul alte motive.
„Am plecat din grup din cauza jocurilor mizerabile, «negocierilor» ascunse și șantajelor în diferite forme .
Am făcut un grup pentru a face politică nu jocuri pe sub mese.
Sunt senator neafiliat”, spune Cerva, pentru Gândul.
Senatorul Ninel Peia transmite, printr-un comunicat, că grupul său de la Senat se transformă în partid parlamentar, începând cu data de 21 octombrie.
„România are, începând de astăzi, un nou partid parlamentar, PACE – Întâi România, formațiune politică națională, creștină și conservatoare, care își asumă reprezentarea în Parlamentul României a unui proiect politic fundamentat pe suveranitate națională, valori creștine, principii conservatoare și politici publice concrete.
În urma finalizării procedurilor judiciare de înregistrare, partidul PACE – Întâi România își anunță oficial intrarea pe scena politică românească în calitate de partid cu reprezentare parlamentară, având ca obiectiv construirea unei alternative politice în cadrul curentului suveranist.
Conducerea centrală a Partidului PACE – Întâi România:
Președinte – Senator Ninel PEIA
Prim-vicepreședinte – Senator Clement SAVA
Secretar general – Deputat Mădălin FĂGET”, se arată în comunicatul transmis.
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