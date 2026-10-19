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Șoferii din București trebuie să meargă la o altă adresă pentru a-și recupera permisul auto. Unde funcționează noile ghișee, din 19 octombrie

Elena Popescu
Șoferii din București trebuie să meargă la o altă adresă pentru a-și recupera permisul auto. Unde funcționează noile ghișee, din 19 octombrie
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Schimbare importantă pentru șoferii din Capitală, începând de luni, 19 octombrie 2026. Persoanele care trebuie să își recupereze permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare reținut de polițiști nu se vor mai prezenta la vechile ghișee ale Brigăzii Rutiere. Activitatea de relații cu publicul a fost mutată într-o nouă locație, în Sectorul 3 al Bucureștiului.

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a anunțat reorganizarea activității de relații cu publicul a Brigăzii Rutiere, măsură care intră în vigoare luni, 19 octombrie. Schimbarea îi vizează în special pe conducătorii auto care au rămas fără permis sau cărora le-a fost reținut certificatul de înmatriculare și care trebuie să se prezinte la ghișeu pentru recuperarea documentelor.

Unde se mută ghișeele Brigăzii Rutiere din București

Începând de luni, șoferii trebuie să se prezinte la Hala Laminor, situată pe Bulevardul Basarabia nr. 256, Sector 3, București. La această adresă vor funcționa serviciile de relații cu publicul pentru restituirea permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare reținute de polițiști. Tot aici vor putea fi eliberate și alte documente care intră în atribuțiile Brigăzii Rutiere.

Ghișeele au fost închise temporar pentru pregătirea mutării

Pentru organizarea activității în noul spațiu, serviciile de relații cu publicul au fost suspendate temporar în weekendul 17-18 octombrie. În această perioadă au fost pregătite spațiile și infrastructura necesară funcționării ghișeelor.

Potrivit reprezentanților Brigăzii Rutiere, mutarea urmărește îmbunătățirea condițiilor oferite cetățenilor, simplificarea procedurilor administrative și eficientizarea activității de relații cu publicul.

Ce servicii pot fi accesate online, fără deplasare la ghișeu

Șoferii care au nevoie de anumite informații privind situația permisului de conducere sau sancțiunile rutiere nu trebuie neapărat să se deplaseze la sediul Brigăzii Rutiere. Ministerul Afacerilor Interne pune la dispoziția cetățenilor platforma electronică hub.mai.gov.ro, prin intermediul căreia pot fi accesate mai multe servicii digitale.

Printre acestea se numără verificarea situației permisului de conducere, consultarea istoricului sancțiunilor rutiere și obținerea informațiilor privind punctele de penalizare. Pentru operațiunile care necesită prezentarea fizică la ghișeu, conducătorii auto trebuie însă să se adreseze noii locații din Hala Laminor.

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