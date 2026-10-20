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Sorin Grindeanu i-a tăiat microfonul lui Ilie Bolojan la discursul de la învestirea Guvernului Niculescu din Parlament. Cum a reacționat premierul demis

Răzvan Botea
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Moment tensionat în Parlamentul României, marți, 20 octombrie, în timpul dezbaterilor pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu. Ilie Bolojan, președintele PNL și premierul demis, a rămas fără microfon înainte să-și încheie discursul, după ce a lansat o serie de atacuri dure la adresa PSD și a lui Sorin Grindeanu. Incidentul s-a produs în timpul ședinței conduse de la prezidiul Parlamentului, unde se afla și liderul social-democrat. Microfonul a fost trecut pe „mute” după ce i-a expirat timpul alocat pentru discurs premierului desemnat. Președintele de ședință era Sorin Grindeanu.

Fostul premier a criticat inclusiv componența noului Cabinet, punând sub semnul întrebării capacitatea unor miniștri propuși de PSD de a rezolva problemele structurale ale României.

Cu toate acestea, Bolojan și PNL vor vota guvernul, cel puțin conform deciziei la nivel statutar.

Microfonul lui Bolojan, oprit în timpul discursului

Momentul care a atras atenția s-a produs spre finalul intervenției, când Bolojan își continua criticile la adresa social-democraților.

„Au țipat (PSD – n.red.) luni de zile că majorarea TVA era evitabilă și că s-ar fi opus acesteia. Mint, pentru că era inevitabilă…”, spune Ilie Bolojan, moment în care se aude sunetul care marchează faptul că timpul alocat discursului s-a încheiat.

Bolojan continuă însă: „…iar acum nu vedem nimic în programul de guvernare. Noi vom…”.

Din acel moment, pe înregistrarea video, premierul demis încă vorbește, dar nu se mai aude nimic, după care transmisia se mută la prezidiul ședinței, unde se află Sorin Grindeanu.

Liderul PSD, care este și președintele de ședință, anunță la microfon că urmează Miruță: „Vă mulțumesc. Din partea grupului USR are cuvântul domnul deputat Radu Miruță.”

Bolojan a atacat PSD, deși PNL votează noul Guvern

În discursul său, Ilie Bolojan a explicat și decizia liberalilor de a susține învestirea Cabinetului Luca Niculescu, deși PNL nu va participa la guvernare.

Președintele PNL a precizat că liberalii vor acorda un „vot de necesitate”, pentru a pune capăt crizei politice care durează de peste cinci luni.

De cealaltă parte, Sorin Grindeanu a criticat dur fosta guvernare, susținând că măsurile luate de Cabinetul Bolojan au afectat populația și că noul Executiv trebuie să schimbe direcția economică a României.

Guvernul Niculescu, în fața votului decisiv

Incidentul a avut loc în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, convocată pentru acordarea votului de încredere Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Noul Cabinet are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit. PSD, PNL și UDMR au anunțat că vor susține Executivul, în timp ce USR și AUR se opun.

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