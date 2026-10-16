Reprezentanții Serviciului Român de Informații (SRI) au publicat pe rețelele sociale o postare în care dezmint informațiile false apărute în spațiul public despre modul de gestionare a bugetului, rolul conducerii și statutul celor 19 unități militare cu personalitate juridică aflate în subordinea instituției.

Potrivit SRI, informațiile apărute în spațiul public creează confuzie cu privire la modul în care funcționează instituția și la administrarea fondurilor publice.

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Cine gestionează bugetul SRI?

Unul dintre aspectele clarificate de SRI privește responsabilitatea pentru administrarea bugetului. Directorul insituției are calitatea de ordonator principal de credite, ceea ce înseamnă că răspunde de repartizarea și utilizarea fondurilor bugetare în limitele prevăzute de lege. De asemenea, această atribuție poate fi delegată adjuncților directorului, printr-un act administrativ intern.

„Cine gestionează bugetul SRI? Directorul SRI este ordonatorul principal de credite. Această atribuție poate fi delegată, prin act administrativ intern, adjuncților directorului SRI”.

SRI explică și statutul celor 19 entități menționate în informațiile contestate. Acestea sunt unități militare din subordinea serviciului, cu personalitate juridică, ai căror comandanți gestionează fondurile alocate propriilor unități.

„Ce reprezintă cele 19 entități menționate? Sunt unități militare din subordinea SRI, cu personalitate juridică, ai căror comandanți gestionează fondurile alocate propriilor unități. Toate cele 19 unități militare cu personalitate juridică ai căror comandanți au calitatea de ordonatori terțiari de credite au cod unic de înregistrare fiscală, fondurile alocate acestora de la bugetul de stat fiind publice”.

Serviciul susține că bugetul instituției este public și poate fi consultat online

Reprezentanții serviciului au clarificat și proveniența banilor, precum și mecanismele de raportare financiară. Potrivit acestora, fondurile provin de la bugetul de stat, sunt gestionate prin Trezoreria Statului, iar situațiile financiare sunt raportate către Ministerul Finanțelor.

„Sunt fondurile publice și transparente? Da. Fondurile provin de la bugetul de stat, sunt gestionate prin Trezoreria Statului, iar situațiile financiare sunt raportate către Ministerul Finanțelor. Bugetul SRI este publicat pe www.sri.ro, inclusiv cel pentru anul 2026. Cine verifică utilizarea fondurilor? SRI este supus atât controlului intern, cât și controlului extern asupra modului în care sunt utilizate fondurile publice”.

Serviciul Român de Informații a fost vizat de mai multe informații false. Instituția a dezmințit zvonuri despre deplasări de trupe către București, despre false rețele de ofițeri SRI, tentative de fraudă prin telefon și despre conturi false pe TikTok.