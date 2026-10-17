Statele Unite ale Americii, mesaj după amenințările cu drone la granița României: ”Suntem alături de România”

Ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, a transmis un mesaj de susținere pentru România, în contextul incidentelor repetate cu drone în apropierea granițelor țării.

Diplomatul american a subliniat că România nu este singură în fața amenințărilor de securitate și a anunțat progrese în elaborarea unui Plan Național de Acțiune pentru combaterea sistemelor fără pilot.

Mesajul ambasadorului american vine în contextul în care războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei continuă să genereze riscuri de securitate la frontiera estică a NATO, inclusiv prin pătrunderea unor drone în spațiul aerian românesc.

Darryl Nirenberg a participat la închiderea unui atelier de patru zile, organizat între 13 și 16 octombrie la Parlamentul României. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor responsabile de apărare, securitate națională, aviație, transport maritim, energie și gestionarea situațiilor de urgență. În discursul susținut la finalul reuniunii, diplomatul american a atras atenția asupra pericolelor cu care România se confruntă de la începutul invaziei rusești în Ucraina.

Timp de patru zile, workshopul s-a concentrat pe consolidarea capabilităților la nivelul întregului guvern de a detecta, urmări și contracara sistemele fără pilot aeriene, de suprafață și subacvatice din regiune. Pornind de la angajamentele strategice comune desfășurate în această vară, workshopul a pus bazele unui Plan Național de Acțiune cuprinzător al României pentru combaterea sistemelor fără pilot.

Darryl Nirenberg: ”România nu are nevoie de nimeni care să-i explice amenințarea reprezentată de drone”

Planul abordează cadrul juridic esențial, operațiunile interinstituționale, politica de reglementare, protecția infrastructurii și achizițiile în domeniul apărării.

”Proiectul Planului Național de Acțiune elaborat în această săptămână reprezintă un pas important către o Românie mai sigură și mai protejată. Parteneriatul nostru Strategic dă cele mai bune rezultate atunci când preocupările comune devin acțiuni comune, iar Statele Unite rămân angajate să stea umăr la umăr cu România pentru a face față împreună acestei amenințări.

Suntem alături de România. Aceasta este o dovadă în plus că Parteneriatul Strategic dintre Statele Unite și România nu a fost niciodată mai puternic și niciodată mai important. Parteneriatul nostru își atinge potențialul maxim atunci când preocupările comune se transformă în acțiuni comune”, a declarat ambasadorul SUA.

Totodată, ambasadorul american a precizat că țara noastră nu are nevoie de explicații în ceea ce privește amenințarea dronelor, deoarece românii se confruntă cu acest lucru în fiecare zi.

”România nu are nevoie de nimeni care să-i explice amenințarea reprezentată de drone. Pentru că voi trăiți cu ea. Din momentul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, dronele au pătruns în spațiul aerian românesc și au căzut pe teritoriul României”, a mai declarat Darryl Nirenberg.

În cadrul reuniunii, experții români și americani au lucrat la elaborarea unui plan care să stabilească responsabilitățile instituțiilor și procedurile necesare pentru identificarea și neutralizarea amenințărilor reprezentate de sistemele fără pilot.