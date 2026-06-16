Ștefan Pălărie (USR): „PSD își dă arama pe față. Sunt atât de mici politicienii pe cale să apună definitiv ai FSN-ului”

Senatorul USR Ștefan Pălărie lansează un atac dur împotriva PSD. El afirmă că social-democrații și-au dat arama pe față când au recunoscut că au mandat de negociere cu Adrian Veștea, nominalizat de președintele Nicușor Dan pentru a ocupa funcția de prim-ministru.

Postând pe pagina de Facebook, Ștefan Pălărie comentează linia roșie trasată de PSD – fără USR într-un viitor guvern al României.

„Cine vrea să scape de PSD-ismul care a sufocat țara…”

„Deci, PSD își dă arama pe față când anunță că are mandat de negociere cu Veștea și intra în negociere cu o singură linie roșie: fără USR”, scrie Ștefan Pălărie. În context, senatorul USR analizează în trei puncte ultimele informații venite dinspre tabăra social-democrată:

„1. nici nu își dă seama domnul Grindeanu ce serviciu mare ne face anunțând ca cel mai mare inamic al PSD este USR. E un semnal clar că cine vrea să scape de PSDismul care a sufocat țara trebuie să facă un singur lucru – să voteze USR;

2. nici Grindeanu, nici Manda, nici Simonis nu ne înțeleg. Nu înțeleg ce caută oameni în politică fără vise de îmbogățire rapidă din exploatarea românilor. Măcar de niște pantofi și ceasuri sau portbagaje de bani să o pună și alții. Pentru ca nu ne înțeleg preferă să ne scoată pe margine deși am avut miniștri performanți care și-au făcut foarte bine treaba;

3. aveau gura plină de «interes național», de «responsabilitate», «flexibilitate dacă vrem binele României» – cu toate astea în ședința lor atenția s-a concentrat pe linia roșie cu care să între în negociere – «fără Miruță, fără Țoiu, fără Darău, fără Buzoianu» – ipocrizie până la cer.

Sunt atât – atât de mici politicienii pe cale să apună definitiv ai FSNului…”.