Subvenție de 20 de euro pentru fiecare porc din gospodărie. Anunțul oficial al unui deputat

Proprietarii de porci din gospodării ar putea beneficia de o subvenție de 20 de euro pentru fiecare animal, potrivit unui anunț făcut de deputatul AUR Călin Matieș

Parlamentarul susține că măsura ar reprezenta un pas important pentru sprijinirea micilor crescători și pentru protejarea sectorului afectat în ultimii ani de pesta porcină africană.

Deputatul AUR spune că porcul din gospodărie va primi subvenție

Într-o declarație publică, Călin Matieș a afirmat că ideea acordării unei subvenții pentru porcii crescuți în gospodării a fost promovată de mai mult timp și că demersurile făcute în această direcție au început să dea rezultate.

„Ani la rând am spus că soluția combaterii pestei porcine africane este subvenția la porcul din gospodărie. Și ceea ce am reușit, am reușit să-i lămuresc pe mai marii agriculturii, pe președinții comisiilor de agricultură din Parlamentul României, că porcul din gospodărie are nevoie de subvenție. Ei, dragi români, deja acest lucru se întâmplă. Presiunea și insistențele noastre au dat roade. Porcul din gospodărie va primi subvenție 20 de euro. Nu degeaba ne-am luptat, nu degeaba am spus pe toate posturile de televiziune, pe toate ziarele, că porcul din gospodărie trebuie protejat, dar să primească și subvenție, cum primesc oile, cum primesc vacile. La fel trebuie și porcul din gospodărie, pentru că în foarte multe zone ale țării, porcul este singura sursă de venit. Să știți că lucrurile bune se întâmplă în România. Doar uniți putem să salvăm agricultura românească”, a declarat deputatul AUR.

Anunțul vine în contextul în care crescătorii de porci din gospodării au reclamat în repetate rânduri dificultățile provocate de restricțiile impuse pentru combaterea pestei porcine africane și de creșterea costurilor de producție.

În perioada următoare sunt așteptate clarificări privind modul în care ar urma să fie aplicată măsura și condițiile pe care proprietarii de porci trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de sprijinul financiar de 20 de euro pe cap de animal.