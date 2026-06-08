Supranumit „Regele țiganilor”, fostul mare campion la box a comandat un iaht de 49 de milioane de euro. Și-a măritat fiica, Venezuela, la doar 16 ani

Cel ce este supranumit „Regele țiganilor” face o nouă demonstrație de opulență, după cum remarcă PROSPORT. Cândva spaima luptătorilor la categoria grea, Tyson Fury vrea să aibă un iaht și a comandat unul care costă nu mai puțin de 49 de milioane de euro.

Modelul este unul construit de la zero, pe gustul său, căci fostul boxer are gusturi …speciale, scrie presa internațională.

Iaht de lux pentru Paris, soția lui Tyson Fury

Britanicul este vestit pentru stilul de viață extravagant. El își dorește ca iahtul să arate ca un palat, cu detalii luxoase și facilități personalizate.

Potrivit ProSport, Tyson Fury a cerut ca pe iaht să se regăsească o sală de box, un parc acvatic gonflabil pentru copii și interioare create în stil Versace.

„Tyson a iubit întotdeauna vacanțele pe iahturi și mereu închiriază astfel de ambarcațiuni când pleacă în concediu. A comandat deja ținute de navigație Versace pentru Paris și pentru cei șapte copii ai lor. Vrea să cumpere acest iaht ca un cadou de pensionare pentru el însuși, iar apoi să navigheze prin lume când se va retrage definitiv.

Unul dintre filmele lui preferate este «Lupul de pe Wall Street», iar după ce l-a revăzut s-a decis să meargă până la capăt și să își cumpere propriul iaht. Tyson nu face niciodată lucrurile pe jumătate. Designul este deja gata, iar producția va dura între 16 și 18 luni. Iahtul va avea un parc acvatic gonflabil pentru copii, o mini sală de box pentru antrenamentele lui și interioare semnate Versace.

La un moment dat și-a dorit chiar și un submarin, dar apropiații i-au amintit că, la 2,06 metri înălțime, ar fi prea înghesuit înăuntru. Abia așteaptă să fie construit. Va fi o ambarcațiune potrivită pentru un rege”, a declarat o sursă apropiată de fostul sportiv, citată de The Sun.

S-a retras din box

În ianuarie 2026, Tyson Fury și-a anunțat retragerea din box.

„Salutare tuturor, o să fac asta scurt și la obiect! M-am retras din box. Am terminat-o cu asta. A fost incendiar, m-am bucurat de fiecare minut. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți!”, a transmis Tyson Fury.

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