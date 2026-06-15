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SURSE Aripa Bolojan din PNL ar fi majoritară și va decide excluderea lui Veștea. Ar fi stabilit și calendarul. Joi, Consiliu Național și Duminică Congres Extraordinar pentru votul final

SURSE Aripa Bolojan din PNL ar fi majoritară și va decide excluderea lui Veștea. Ar fi stabilit și calendarul. Joi, Consiliu Național și Duminică Congres Extraordinar pentru votul final
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Liberalii conduși de Ilie Bolojan s-ar fi pus de acord cu privire la calendarul pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid, după ce acesta din urmă a fost desemnat premier de Nicușor Dan, peste capul lui Ilie Bolojan. Joi ar urma să aibă loc Consiliul Național, ca mai apoi un Congres Extraordinar să fie convocat în weekend, cel mai târziu duminică.

Veștea, din poziția de prim-vicepreședinte PNL, nu poate fi exclus din partid decât prin Congres Extraordinar și nu prin Birou Politic Național, ca orice membru simplu.

Adrian Veștea, greu de exclus

La ultima modificare a statutului PNL, una dintre prevederi a fost că un prim-vicepreședinte poate fi exclus printr-un congres extraordinar. Este nevoie, așadar, de o mobilizare statutară, de un congres extraordinar.

Sursa: Statut PNL

La congres este necesar un vot de 50% +1. Excluderea lui Veștea ar fi fost practic imposibilă într-un timp scurt și ar fi nevoie de 28 de voturi, la un congres a cărei convocare ar dura 15 zile.

În aceste 15 zile, însă, Veștea poate rămâne membru de partid și poate începe negocierile pentru un guvern politic cu PSD, mai spun sursele Gândul.

Ce urmează

Calculele din PNL și ale președintelui Nicușor Dan sunt pentru un guvern PSD-PNL și, posibil, USR, în funcție de evoluții.

Calendarul este strâns. „Va fi un „blitzkrieg”, spun alte surse. Premierul desemnat Adrian Veștea va veni, cel mai probabil, până miercuri în Parlament cu formula de guvernare și programul, ca să nu-i dea timp lui Ilie Bolojan să se replieze. Se va încerca, astfel, taberei Bolojan în partid.

Veștea care l-a luat prin surprindere pe Bolojan

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Veștea după retragerea lui Eugen Tomac, fără ca Ilie Bolojan să fi fost informat în prealabil. Liderul PNL a calificat decizia drept un „act ostil” și o încercare evidentă de rupere a partidului. Veștea a anunțat, la rândul său, că își dorește formarea unui guvern politic și că va începe discuțiile cu partidele democratice.

Alegerea lui Veștea a fost însă atent calculată și din perspectiva statutului PNL. El nu este un simplu membru al conducerii, ci unul dintre prim-vicepreședinții partidului, funcție obținută prin votul Congresului PNL din iulie 2025. Această poziție îi oferă o protecție statutară importantă: Bolojan nu îl poate înlătura rapid printr-un simplu vot în Biroul Politic Național.

Veștea se poziționase deja în tabăra liberalilor care susțin revenirea la masa negocierilor. După căderea Guvernului Bolojan, el a cerut continuarea guvernării alături de partidele proeuropene, în contradicție cu linia impusă de șeful PNL Ilie Bolojan, care anunțase ruperea colaborării cu PSD.

Astfel, desemnarea nu deschide doar lupta pentru formarea unui nou guvern. Deschide și o confruntare pentru controlul PNL. Veștea încearcă să ajungă la Palatul Victoria înainte ca Bolojan să reușească să-l scoată din joc, iar viteza cu care va construi o majoritate parlamentară decide nu doar viitorul Executivului, ci și cine va conduce, în realitate, Partidul Național Liberal.

Miza în acest moment este rapiditatea cu care se va mișca premierul desemnat pentru a obține votul în Parlament, mai ales din partea aleșilor PNL.

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