Traficul va fi reluat pe Splaiul din fața Curții de Apel, unde sute de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat pentru a afla soarta fostului prezidențiabil și au început să huiduie după vestea că va rămâne după gratii

Aproximativ 300 de persoane au venit vineri, 23 octombrie, încă de la primele ore ale dimineții, în ciuda ploii torențiale, în fața sediului Curții de Apel București, unde magistrații au analizat contestația DIICOT privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Protestatarii au ocupat carosabilul de pe Splaiul Independenței, blocând circulația rutieră. Vestea că fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne după gratii a provocat reacții de nemulțumire în rândul manifestanților, care au început să scandeze: „Ați mințit poporul / Cu televizorul!”. Surse prezente la fața locului au transmis că, în jurul orei 15:00, o parte dintre susținătorii fostului prezidențiabil au părăsit mulțimea și că traficul va fi reluat în scurt timp.

Pe parcursul manifestației, oamenii au scandat mesaje precum „Căline, Căline, poporul e cu tine!”, „Călin Georgescu este președinte!” și „DIICOT mafiot!”, exprimându-și nemulțumirea față de ancheta penală și față de măsura arestării preventive.

Susținătorii lui Călin Georgescu, nemulțumiți de hotărârea instanței

După aflarea veștii privind menținerea fostului prezidențiabil în arest preventiv, manifestanții și-au exprimat dezaprobarea prin noi scandări.

„Ați mințit poporul / Cu televizorul!”, au strigat susținătorii adunați în fața Curții de Apel, într-o reacție de protest față de situația lui Călin Georgescu.

În timpul manifestației, forțele de ordine au monitorizat zona, în condițiile în care participanții au ocupat o parte a drumului public. Potrivit informațiilor relatate anterior pronunțării, protestul s-a desfășurat fără incidente.

Călin Georgescu, în arest preventiv din 29 septembrie

Curtea de Apel București a analizat vineri contestația depusă de procurorii DIICOT împotriva hotărârii Tribunalului București din 13 octombrie, prin care fusese admisă cererea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Ședința a fost marcată de divergențe între cei doi judecători ai completului, care nu au ajuns inițial la un acord asupra măsurii preventive. În aceste condiții, a fost necesară intervenția unui al treilea magistrat.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, și constituirea unui grup infracțional organizat.

Ancheta vizează o presupusă fraudă de aproximativ 1,1 milioane de euro, în legătură cu o afacere care ar fi presupus obținerea unei finanțări pentru tranzacții cu metale prețioase.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale respinge acuzațiile, beneficiind de prezumția de nevinovăție.