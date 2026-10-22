Tom Skerritt, starul din Top Gun și Alien, a murit la vârsta de 93 de ani

Tom Skerritt, actorul versatil care, de-a lungul unei cariere de peste 60 de ani, a interpretat roluri memorabile în producții precum „Top Gun”, „Picket Fences”, „M*A*S*H” și „Alien”, a încetat din viață. Familia sa a confirmat vestea pentru publicația Deadline. Starul avea 93 de ani.

În rolurile secundare, Skerritt a rămas adesea memorabil datorită prezenței sale discrete, dar puternice, și a zâmbetului său molipsitor. În serialul „Picket Fences”, însă, el a deținut rolul principal, șeriful Jimmy Brock, interpretare pentru care a fost recompensat cu un premiu Emmy.