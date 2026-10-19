UDMR votează Guvernul Niculescu, dar nu exclude demiterea acestuia după doar câteva luni. Csoma Botond: „E greu de spus cât va rezista”

Deputatul UDMR Csoma Botond, purtătorul de cuvânt al uniunii, susține că viitorul Guvern condus de Luca Niculescu ar putea rămâne în funcție până la următoarele alegeri parlamentare, dar nu exclude nici posibilitatea ca Executivul să fie demis printr-o moțiune de cenzură după numai câteva luni.

Întrebat cât timp consideră că va rezista Cabinetul Niculescu dacă va primi votul Parlamentului și dacă acesta ar putea rămâne în funcție până la următoarele alegeri, Csoma Botond a spus că ambele variante sunt posibile.

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„E greu de spus”, a răspuns liderul deputaților UDMR luni, la Digi24, în ziua în care încep audierile miniștrilor propuși, înaintea votului de învestitură programat marți.

Csoma Botond a explicat că Executivul ar putea fi înlăturat printr-o moțiune de cenzură după șase luni sau după un interval mai scurt, de aproximativ patru luni. În același timp, nu exclude posibilitatea ca Executivul să își ducă mandatul până la următoarele alegeri generale.

„Eu cred că există ambele posibilități. E greu de spus în acest moment exact cât va rezista acest guvern”, a subliniat deputatul.

Csoma Botond explică de ce moțiunile simple nu obligă miniștrii să demisioneze

Acesta a fost întrebat și despre poziția liberalilor față de viitorul Executiv, în condițiile în care aceștia și-au exprimat disponibilitatea de a nu iniția sau susține o moțiune de cenzură pentru o anumită perioadă, dar ar putea vota moțiuni simple împotriva unor miniștri.

Liderul deputaților UDMR a explicat că adoptarea unei moțiuni simple nu produce automat demiterea ministrului vizat.

„Moțiunea simplă nu prea are consecințe, deci miniștrii nu trebuie să își dea demisia. Moțiunea simplă e mai mult un exercițiu de imagine în practica parlamentară”, a mai spus Csoma Botond.