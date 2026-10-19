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Ultima săptămâna înainte de schimbarea orei. Când vor fi date ceasurile înapoi în România

Ultima săptămâna înainte de schimbarea orei. Când vor fi date ceasurile înapoi în România
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Ne pregătim să trecem la ora de iarnă, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Astfel, schimbarea va avea loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie 2026.

Prin schimbarea orei în România, ora 4:00 va deveni ora 3:00, iar ziua de duminică ca avea 25 de ore, fiind, de altfel, cea mai lungă din an.

Așadar, ca în fiecare an, trcerea la ora de iarnă are loc în ultima duminică a lunii octombrie. În 2026, schimbarea este programată pentru 25 octombrie, dată la care România revine la timpul legal standard.

Ultima săptămâna înainte ca ora 4:00 să devină ora 3:00

În noaptea de 24 spre 25 octombrie, ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute. Mai precis, după ora 03:59, ceasul va indica din nou 03:00. Noaptea va fi mai lungă cu o oră, iar duminică va avea 25 de ore în loc de 24.

Ora va fi schimbată automat pe telefoanele mobile, calculatoarele și majoritatea dispozitivelor conectate la internet, dacă funcția de sincronizare este activată. Dar ceasurile mecanice, cele de perete și unele aparate electrocasnice vor trebui reglate manual. Spre deosebire de trecerea la ora de vară, când se pierde o oră, odată cu revenirea la ora de iarnă vom putea dormi cu 60 de minute în plus.

Când trece România, din nou, la ora de vară

Comisia Europeană a propus încă din 2018 eliminarea schimbării orei, iar Parlamentul European a susținut inițiativa în 2019, dar procedura legislativă nu a fost finalizată. Drept urmare, România continuă să aplice sistemul actual, în conformitate cu regulile europene.

După revenirea la ora de iarnă din data de 25 octombrie 2026, următoarea schimbare este ora de vară 2027, care este programată pentru duminică, 28 martie 2027. Atunci, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, iar ora 03:00 va deveni 04:00.

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