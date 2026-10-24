Un bărbat de 43 de ani, din Alba Iulia, ar fi intrat, sâmbătă seara, în zona de control acces din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, având asupra sa o armă de tip airsoft și o grenadă utilizată în cadrul jocurilor de airsoft, pe care le-ar fi îndreptat către agentul de poliție aflat în serviciu, solicitându-i acestuia să îl împuște.

Incidentul survine în condițiile în care, în acest weekend, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia se desfășoară primul Campionat European de Airsoft. La competiție participă circa 60 de sportivi din mai multe țări, printre care Germania, Franța, Italia, Republica Moldova și România, relatează alba24.ro.

„În această seară, 24 octombrie 2026, un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din municipiul Alba Iulia, ar fi intrat în zona de control acces din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, având asupra sa o armă de tip airsoft și o grenadă utilizată în cadrul jocurilor de airsoft, pe care le-ar fi îndreptat către agentul de poliție aflat în serviciu, solicitându-i acestuia să îl împuște.

Bărbatul a fost imobilizat și încătușat de către polițiștii aflați în sediul Poliției Municipiului Alba Iulia. Ulterior, la fața locului, s-au deplasat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

În urma controlului corporal efectuat asupra bărbatului, polițiștii au descoperit și un briceag.

Precizăm că agentul de poliție nu a suferit leziuni corporale în urma incidentului.

În cauză, sunt efectuate cercetări de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Foto: alba24.ro