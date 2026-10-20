Urmărește LIVE pe youtube Gândul interviul Cristelei Georgescu acordat lui Marius Tucă ACUM

Cristela Georgescu este invitata lui Marius Tucă într-un interviu special, transmis LIVE, chiar acum, pe canalul de YouTube Gândul. O ediție care aduce în prim-plan un dialog direct, într-un format în care întrebările și răspunsurile sunt în centrul atenției.

Emisiunea poate fi urmărită integral AICI.

Cristela Georgescu se află față în față cu jurnalistul Marius Tucă, într-un interviu pe care publicul îl poate urmări în timp real, pe platforma YouTube.

Discuția reprezintă o ocazie pentru telespectatori de a asculta direct declarațiile și punctele de vedere ale Cristelei Georgescu, în cadrul unui dialog moderat de Marius Tucă.

Nu rata interviul! Intră ACUM pe canalul de YouTube Gândul și urmărește LIVE întreaga conversație dintre Cristela Georgescu și Marius Tucă.

Emisiunea poate fi urmărită online, pe YouTube Gândul.