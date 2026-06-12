LIFESTYLE Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Răspunsul se reduce la un singur lucru
18:55
Victor Ponta postează, vineri, o atenţionare, în baza unor date furnizate de Institutul Naţional de Statistică. În timp ce politicienii fac „jocuri politice de doi bani”, România se apropie de colaps economic.
Potrivit datelor date publicităţii de INS, recent, România se află în a treia lună consecutivă de creştere a ratei inflaţiei.
Practic, din mai 2025 şi până în mai 2026, fenomenul se apropie de 11%.
Inflaţia s-a dublat de la 5,5 %, cât era în mai 2025, ajung la aprope 11%, în mai 2026
„În fiecare zi care trece, România se prăbușește economic. Oare vom mai avea vreodată oameni competenți care să guverneze, în loc să facă jocuri politice de doi bani?”, scrie deputatul pe facebook.