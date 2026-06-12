Victor Ponta postează, vineri, o atenţionare, în baza unor date furnizate de Institutul Naţional de Statistică. În timp ce politicienii fac „jocuri politice de doi bani”, România se apropie de colaps economic.

Potrivit datelor date publicităţii de INS, recent, România se află în a treia lună consecutivă de creştere a ratei inflaţiei.

Practic, din mai 2025 şi până în mai 2026, fenomenul se apropie de 11%.

Inflaţia s-a dublat de la 5,5 %, cât era în mai 2025, ajung la aprope 11%, în mai 2026