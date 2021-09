VIDEO | Ordin comun: Școlile se închid la rata de infectare 6 la mie

Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu și ministrul Sănătății Ioana Mihăilă au prezentat, miercuri, ordinul comun pentru începerea școlii în format fizic. Școlile se închid la rata de infectare 6 la mie.

Până la pragul de 6 la mie, toate școlile rămân deschise în format fizic, a spus ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, citat de Mediafax.

După depășirea pragului de 6 la mie, rămân deschise creșele și grădinițele. Toți elevii intră în online, cu o singură excepție și anume cei din învățământul special.

„Pentru învățământul special, activitățile de terapie, activitățile elevilor cu cerințe educaționale speciale vor fi permise, practic, și după depășirea ratei de infectare de 6 la mie. Este singura excepție. După depășirea ratei de infectare de 6 la mie nu vor mai fi permise nici măcar activitățile remediale”, a spus Cîmpeanu.

Documentul prezentat de Sorin Cîmpeanu și Ioana Mihăilă va fi semnat doar după ce miniștrii vor fi abilitați în acest sens de către CNSU.

Documentul poate fi consultat AICI

Sunt precizate în document toate situațiile prin care apare un caz de îmbolnăvire într-o grupă sau într-o clasă.

„Sunt precizate toate detaliile necesare. Am lucrat până cu un sfert de oră înainte să venim și credem că acoperit de data aceasta toate situațiile posibile”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

Ioana Mihăilă: „Se menține și obligativitatea purtării măștii în spațiile din interior”

La rândul ei, Ioana Mihăilă a spus că se mențin măsurile de prevenție: distanțarea fizică, aerisirea claselor și a tuturor spațiilor închise, locuri de luat masa, săli de sport. Se menține și obligativitatea purtării măștii în spațiile din interior.

„Am ajuns la un consens asupra tipului de mască purtat. Am recomandat purtarea măștii de tip medical pentru că este standardizată, dar am revenit și cu câteva precizări despre condițiile pe care măștile de tip textil trebuie să le îndeplinească pentru a putea fi adaptate: să acopere corect nasul și bărbia și am precizat că se interzic alte tipuri de dispozitive care sunt uneori folosite pe post de mască”, a spus Mihăilă.

Sorin Cîmpeanu a spus că există o excepție: „vizierele care pot fi folosite doar de către profesori și doar în învățământul special atunci când este nevoie de vizualizarea feței”, a spus ministrul Educației.