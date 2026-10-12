Viitorul uzinei Dacia de la Mioveni, tranșat de șeful Renault. Ce trebuie să se schimbe

Uzina Dacia de la Mioveni trebuie să-și reducă rapid costurile de producție cu cel puțin 20%, iar ideal cu 30%, pentru a redeveni competitivă în interiorul Renault Group.

Avertismentul vine chiar de la CEO-ul grupului francez, François Provost, care spune că situația actuală este ”foarte îngrijorătoare”. Șeful Renault subliniază însă că nu cere reducerea salariilor angajaților. Într-un interviu acordat Profit.ro, CEO-ul Renault Group a explicat ce trebuie să se schimbe la Mioveni pentru ca fabrica Dacia să aibă un viitor pe termen lung și să poată intra în cursa pentru noi modele.

De asemenea, Provost cere conducerii de la Mioveni și sindicatelor să ajungă la un acord pe termen lung care să permită o reducere rapidă a costului de producție pentru fiecare automobil.

”Grupul Renault se simte angajat față de Dacia în România, pentru că în România, la Dacia, avem mulți angajați și ne simțim hotărâți să găsim o soluție pentru stabilizarea sustenabilității pe termen lung a operațiunilor noastre din România. Dar rolul meu este și să avertizez și să înfrunt realitatea. Astăzi, operațiunile noastre din România nu mai sunt competitive și statistica este foarte îngrijorătoare.

Este o întrebare concretă: ce cer echipei locale de la Mioveni? Conducerea, pe de o parte, sindicatul pe de altă parte, trebuie să stabilească un acord de muncă pe termen lung pentru a reduce rapid cu 20% costul de producție al mașinii, cel puțin 20%”, a spus Francois Provost.

”Vrem ca Mioveni să supraviețuiască”

CEO-ul Renault a ținut să precizeze că reducerea costurilor nu înseamnă tăierea salariilor angajaților. Reducerea nu vizează numai fabrica de la Mioveni. Potrivit lui Provost, același efort trebuie făcut de furnizorii care fac parte din ecosistemul Renault-Dacia din România. Șeful Renault afirmă că astfel de acorduri există deja în alte uzine europene ale grupului.

”Desigur, nu cer să scadă salariul. Dar cer să găsesc un plan, flexibilitate, să fie mai rezonabil în ceea ce privește creșterea salariilor în fiecare an, să găsim o cale. Știm cum să facem asta pentru că avem acest tip de acord peste tot în Europa, cu excepția României. Așa că acum este maxim urgent. Este maxim urgent acum. Echipa, și aceasta este echipa internă, împreună vrem ca Mioveni să supraviețuiască. Vrem ca Mioveni să aibă un viitor luminos”, a spus Provost.

Costul de producție să scadă cu minimum 20%

Problema competitivității devine cu atât mai importantă cu cât fabrica din România nu are garantată producția viitoarelor generații ale modelelor Dacia. Pentru Mioveni, reducerea costurilor devine astfel unul dintre criteriile esențiale pentru obținerea unei perspective clare pe termen lung în cadrul grupului.

”Vrem ca costul de producție să scadă cu minimum 20%, ar trebui să fie minus 30%. Și acest lucru este valabil pentru Mioveni, dar este și pentru furnizorii din întregul nostru ecosistem. Știu că este posibil pentru că am făcut asta în Spania acum mult timp și continuăm să o facem. Facem asta în Franța. Iar în Franța anul acesta producem plus 25% mașini electrice”, a mai spus șeful Renault.

Provost cere și autorităților române să găsească soluții pentru sprijinirea industriei, indicând în special costurile cu energia.

”Sugerez doar ca Guvernul român să ia o decizie de a ajuta industria voastră, mai ales când prețul electricității în România este cel mai ridicat din toată Europa. Așa că poate găsim niște modalități să ajute industria”, a mai declarat CEO-ul Renault Group.

Provost spune că intenționează să revină în România în lunile următoare și speră ca până atunci să existe progrese suficiente pentru ca grupul să poată discuta despre o nouă perspectivă pentru Dacia.