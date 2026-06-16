Vlad Popescu Piedone a fost dat afară din partid. Ce se întâmplă acum la Sectorul 5 după decizia PUSL

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) l-a exclus din partid pe Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, alături de 10 consilieri. Potrivit HotNews, decizia a fost luată pe 8 iunie.

Piedone Jr. nu își pierde funcția, dar rămâne fără oamenii din Consiliu

Chiar dacă este dat afară din partid, Vlad Popescu Piedone poate rămâne în funcție. Problema este la consilierii locali și generali care au fost excluși odată cu el și care riscă să plece acasă imediat. Fără aceștia, primarul nu va mai avea voturile necesare pentru a-și trece proiectele sau bugetul de sector.

Vlad Popescu Piedone este fiul lui Cristian Popescu Piedone și a fost ales primar al Sectorului 5 în anul 2024 din partea Partidului Umanist Social Liberal. Anterior, acesta a fost deputat în Parlamentul României, ales pe listele PSD în legislatura 2020–2024.