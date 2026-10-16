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Vlogger român, condamnat definitiv după ce îndemna bărbații să bată femeile. Ce pedeapsă a primit

Vlogger român, condamnat definitiv după ce îndemna bărbații să bată femeile. Ce pedeapsă a primit
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Un vlogger din București, care a îndemnat bărbații să agreseze și să umilească femeile într-o transmisiune pe YouTube, a fost condamnat definitiv la 11 luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei. Acesta va presta 30 de zile de muncă în folosul comunității și va fi supravegheat timp de doi ani. Potrivit datelor, hotărârea a rămas definitivă pe 9 octombrie 2026, la Curtea de Apel București.

Vloggerul, cunoscut online drept „M.J.P. – influencer”, a fost trimis în judecată în ianuarie 2024 pentru instigare publică și incitare la violență, ură sau discriminare. Potrivit anchetatorilor, acesta a declarat într-o transmisiune că susține violența domestică și că își asumă inclusiv riscul de a ajunge la închisoare. Acum, acesta a fost condamnat definitiv.

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Vlogger român, condamnat definitiv după ce îndemna bărbații să bată femeile. Ce pedeapsă a primit

Vlogger român, condamnat definitiv după ce îndemna bărbații să bată femeile. Ce pedeapsă a primit. Foto: Shutterstock.

Vloggerul îndemna la violența domestică

Incidentul a avut loc în noiembrie 2022, în timpul unei transmisiuni pe YouTube urmărite de peste 100 de persoane. Potrivit procurorilor, vloggerul a îndemnat la violență domestică și agresiuni fizice împotriva femeilor, indiferent de vârstă. Printre afirmațiile reținute în dosar se numără: „așa trebuie să fii cu femeia, să îi arăți cine e șeful, să o bați, să o învinețești la ochi” și „dacă nu bați o femeie, nu ești cu adevărat bărbat”.

Instanța a constatat că mesajele vloggerului au contribuit la crearea unui climat ostil, de intimidare și umilire a femeilor.

Judecătoria Sectorului 3 a stabilit o pedeapsă de 11 luni de închisoare pentru vlogger, cu amânarea aplicării acesteia și supraveghere timp de 2 ani. El a fost condamnat, în martie 2026, la 6 luni de închisoare pentru instigare publică și 9 luni pentru incitare la violență, ură sau discriminare

Curtea de Apel București a menținut decizia, fiind definitivă din 9 octombrie 2026. Bărbatul trebuie să respecte măsurile impuse și să presteze 30 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, arată Stiripesurse.ro.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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