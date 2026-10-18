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Vreme de iarnă în octombrie. Ninsori, ploi, cod galben de vijelii în mai multe județe din estul țării. Harta zonelor afectate

Elena Popescu
Vreme de iarnă în octombrie. Ninsori, ploi, cod galben de vijelii în mai multe județe din estul țării. Harta zonelor afectate
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenționări de vreme rea. Deși suntem la jumătatea lunii octombrie, prognoza meteo arată mai degrabă ca o zi de început de decembrie. 

ANM anunță că în intervalul 18 octombrie, ora 10 – 20 octombrie, ora 02, temporar vor fi intensificări ale vântului în Moldova și Dobrogea, cu viteze în general de 45…60 km/h, local și în sudul Banatului și vestul Olteniei (viteze de 40…45 km/h), iar la munte, în special în zona înaltă a Munților Banatului și a Carpaților Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70…90 km/h.

Va ploua în Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei și Transilvaniei și se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp.
La altitudini mari, în general de peste 2000 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și cu precădere în estul Carpaților Meridionali (masivele Bucegi și Făgăraș), pe tot intervalul se va depune strat de zăpadă în general de 10…20 cm.

Cod galben de vânt

De asemenea, meteorologoii au emis și o atenționare cod galben de vânt puternic pentru Moldova și zone din Dobrogea, valabilă până luni seară. Meteorologii anunță rafale de până la 70 km/h în regiunile avertizate, în timp ce la munte vântul va atinge chiar și 90 km/h.

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