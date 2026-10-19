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Zelenski acuză SUA că încearcă să forțeze capitularea Ucrainei

Elena Popescu
Zelenski acuză SUA că încearcă să forțeze capitularea Ucrainei
Volodimir Zelenski | Foto - Mediafax
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski lansează acuzații grave la adresa Statelor Unite, susținând că o serie de decizii ale administrației Donald Trump creează impresia că Washingtonul încearcă să forțeze capitularea Ucrainei în fața Rusiei. Liderul de la Kiev reclamă încetinirea conexiunilor Starlink utilizate de armata ucraineană, întârzieri în livrarea rachetelor Patriot și presiuni pentru oprirea atacurilor asupra rafinăriilor rusești.

Relațiile dintre Kiev și Washington traversează o perioadă tensionată, iar Volodimir Zelenski consideră că măsurile adoptate de administrația americană riscă să slăbească poziția Ucrainei în războiul cu Rusia.

Într-un interviu acordat Bloomberg, duminică, la Kiev, președintele ucrainean a declarat că unele dintre deciziile partenerilor americani par menite să determine Ucraina să accepte încheierea conflictului în condiții dezavantajoase.

”Cred că au fost luate măsuri pentru a convinge Ucraina să capituleze. Nu spun că acesta este exact obiectivul urmărit de partenerii noștri. Nu vreau să cred că partenerii noștri americani consideră că războiul împotriva Rusiei poate fi încheiat mai repede pe seama Ucrainei. Dar exact această impresie o lasă”, a declarat Zelenski.

Zelenski acuză Washingtonul că încetinește Starlink și întârzie livrările de rachete Patriot

Una dintre cele mai serioase nemulțumiri ale liderului ucrainean privește funcționarea sistemului Starlink, esențial pentru comunicațiile militarilor aflați pe front.
Zelenski susține că Statele Unite au încetinit deliberat conexiunile la internet prin satelit, afectând astfel capacitatea de comunicare a forțelor ucrainene.

În același timp, președintele reclamă întârzieri în livrarea rachetelor interceptoare pentru sistemele Patriot, utilizate pentru apărarea orașelor și a infrastructurii critice împotriva atacurilor balistice rusești.

Potrivit liderului de la Kiev, aceste măsuri sporesc vulnerabilitatea Ucrainei într-un moment în care armata rusă continuă atacurile asupra teritoriului ucrainean.
Acuzațiile reprezintă poziția exprimată de Zelenski în interviu, fără ca presupusa intenție a Washingtonului de a forța capitularea să fie demonstrată.

Un alt motiv de dispută între cei doi lideri îl reprezintă atacurile ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia. Donald Trump a cerut Kievului să înceteze aceste operațiuni, administrația americană argumentând că loviturile asupra instalațiilor petroliere rusești contribuie la creșterea prețurilor motorinei.
Zelenski susține însă că obiectivul atacurilor este reducerea capacității Rusiei de a produce combustibil și diminuarea veniturilor utilizate pentru finanțarea războiului.

Președintele ucrainean afirmă că i-a propus omologului american un compromis: Ucraina să suspende atacurile asupra producției de motorină din Rusia, în schimbul unor livrări suplimentare de rachete Patriot.

”Ultima mea propunere a fost aceasta: noi nu atacăm producția de motorină din Rusia, iar voi ne oferiți rachete Patriot pentru a ne proteja obiectivele. Dar ei (SUA, n.r.) vor doar să încetăm atacurile asupra motorinei. Iar dacă nu o facem, ne vor tăia accesul la anumite lucruri”, a declarat Zelenski.

Liderul ucrainean consideră că războiul dintre Statele Unite și Iran a avut un impact mult mai important asupra pieței mondiale a petrolului decât atacurile armatei sale asupra rafinăriilor rusești.

Zelenski se teme de noi presiuni înaintea alegerilor din SUA

Președintele ucrainean leagă tensiunile cu Washingtonul și de apropierea alegerilor pentru Congresul american, programate pentru 3 noiembrie. În opinia sa, Donald Trump încearcă să limiteze creșterea prețurilor combustibililor, pentru a evita pierderi electorale în tabăra republicană. Zelenski se teme că, din acest motiv, presiunile asupra Kievului ar putea deveni și mai puternice în perioada următoare.

”În timpul alegerilor, lupta politică devine foarte agresivă. Trecem acum printr-o încercare grea, dar după alegeri cred că lucrurile se vor liniști”, a declarat acesta.

Zelenski avertizează că Ucraina nu își permite să aștepte până când tensiunile cu principalul său partener strategic vor ajunge într-un punct critic. Președintele ucrainean a comparat riscurile cu un tsunami, explicând că este necesară o intervenție înainte ca situația să scape de sub control.

”Cred că, atunci când riscurile pentru Ucraina pot căpăta proporțiile unui tsunami, trebuie să intervenim cât furtuna este încă moderată. Din punctul meu de vedere, miza este mult mai mare decât acordul privind motorina”, a afirmat Zelenski.

Declarația face referire la o înțelegere pe care liderul ucrainean o atribuie lui Donald Trump și Vladimir Putin, prin care Rusia ar putea să își extindă din nou vânzările de motorină pe piețele internaționale, inclusiv către Statele Unite, pentru a contribui la reducerea prețurilor combustibililor.

În opinia președintelui ucrainean, o asemenea măsură ar avea consecințe directe asupra războiului, deoarece ar aduce Moscovei venituri suplimentare pentru finanțarea operațiunilor militare.

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