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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
Mirabela Năstase
Publicat:
16.06.2026, 18:30
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Invitatul emisiunii este Victor Ponta. Emisiunea poate fi urmărită pe
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