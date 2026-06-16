Comunicat: Anunț începere proiect „Instalare capacitate de stocare a energiei electrice pentru CEE Vânători”

Compania Catalan Electric S.R.L. anunţă lansarea proiectului cu titlul „Instalare capacitate de stocare a energiei electrice pentru CEE Vânători”, finanţat prin Programul “Fondul pentru Modernizare” – Program-cheie 1: “Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) cu finanțare din Fondul pentru modernizare”.

Contract de finantare: 1569 / 14.05.2026

Obiectivul principal al proiectului este instalarea unei capacitati noi de stocare a energiei electrice de 10.50 MWh, legata direct la capacitatea de productie a energiei din RES, in cazul de fata Centrala eoliana CEE Vânători avand o putere instalata de 10 MW.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Capacitatea de stocare absoarbe anual cel puţin 75% din energia sa din instalația de producție de energie din surse regenerabile la care este conectată direct.

Media anuală de energie electrică stocata si livrata din BESS este de 2,742.55 MWh/an – calculată ca medie aritmetică a cantitatilor anuale de energie livrate in retea , luând în considerare rata de degradare a bateriilor.

Total tranzit de energie estimat pe 20 ani 54,850.95 MWh.

Valoarea totală a proiectului: 13.306.545,25 RON

Valoarea finanțării nerambursabile: 3.396.393,00 RON

Data finalizării proiectului: 31.12.2027

Date de contact beneficiar

Denumire Beneficiar: Catalan Electric S.R.L.

Adresă: Municipiul Bucuresti, strada Muzelor, nr. 22A, sector 4, Romania