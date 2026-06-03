Comunicat de presă: Sectorul 4 reia și accelerează lucrările la noul Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei

Sectorul 4 reîncepe lucrările la construcția noului Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei de pe Calea Șerban Vodă, aflat în acest moment la un procent de finalizare de 80%.

Datorită implicării premierului interimar, Ilie Bolojan, a ministrului interimar al Sănătății, Cseke Attila și a ministrului interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, proiectul a fost deblocat în urma aprobării, în ședința de Guvern de astăzi, 3 iunie, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, astfel încât, în momentul de față, nu mai există niciun impediment administrativ sau economic care să determine eventuale întârzieri față de termenul asumat pentru finalizarea lucrărilor, respectiv luna august a anului curent.

Pentru corecta informare a opiniei publice, menționăm faptul că lucrările au fost reluate de îndată sub coordonarea Sectorului 4 al Municipiului București, în calitate de autoritate contractantă, precum și de Unitate de Implementare a Proiectului (UIP), responsabilă, de altfel, de buna desfășurare a investiției, precum și de efectuarea plăților către constructor. Dintr-o regretabilă eroare, din comunicarea oficială a Ministerului Sănătății de astăzi, această informație referitoare la autoritatea care implementează și care își asumă, cu responsabilitate, finalizarea investiției, a fost omisă.

Așadar, constructorul se află deja în șantier cu toate efectivele de muncitori disponibile și își concentrează eforturile către finalizarea finisajelor interioare. Ulterior, în noua clădire ce va aparține Institutului „Marius Nasta” va fi instalată și aparatura medicală de ultimă generație, de care vor beneficia atât pacienții, cât și personalul medical.

Noua facilitate medicală construită de către Sectorul 4 va avea o capacitate de 115 paturi, dintre care 19 de terapie intensivă. În plus, noul spital va beneficia și de următoarele funcțiuni:



• Bloc operator cu 3 săli de operație;

• Stație centrală de sterilizare;

• Laborator de analize medicale;

• Laborator de cercetare;

• Laborator de anatomie patologică;

• Ambulatoriu;

• Imagistică și radiodiagnostic – ecografie, CT, aparat RX standard;

• Compartiment de primire urgențe de specialitate CPU-S.

Construcția noului spital a început în luna aprilie 2024, pe terenul pe care au existat clădirile „Zerlendi” ale Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, vechi de 130 de ani, aflate într-o stare avansată de degradare, incompatibilă, din toate punctele de vedere, cu practicarea unui act medical de calitate și care au fost dezafectate în totalitate.

Noul centru de specialitate va deservi nu doar Sectorul 4 sau Capitala, ci se va adresa pacienților din toată țara. Edificarea acestuia este cu atât mai importantă și mai utilă cu cât, conform ultimelor date statistice, România este țara Uniunii Europene cu cea mai mare incidență a TBC-ului (de 4 ori peste media UE) și cu o rată a mortalității de 6,5 ori mai mare decât media din Uniunea Europeană (5,1 decese la fiecare 100.000 de locuitori).

Aceasta este cea de-a patra facilitate medicală pe care Sectorul 4 o construiește în ultimii 7 ani, după Unitatea de Primiri Urgențe și Secția pentru tratarea Marilor Arși de la Spitalul „Bagdasar-Arseni” și după construcția clinicii de stomatologie, operaționalizată astăzi de către Spitalul Universitar de Urgență București.

„Sunt medic înainte de a fi om de administrație, iar în timpul formării mele ca profesionist în sănătate am înțeles că, în spatele oricărui proiect de infrastructură medicală, se află, de fapt, oameni: începând cu pacienții care au nevoie de servicii medicale de calitate, familiile lor, care așteaptă cu sufletul la gură vești bune, dar și specialiștii din sănătate, care merită să-și facă meseria într-un mediu de lucru sigur și modern. Asta facem și aici, la noul spital «Marius Nasta», folosind șansa uriașă pe care banii nerambursabili din PNRR ne-au oferit-o, pentru că în acest centru medical vor ajunge, în fiecare zi, pacienți din întreaga țară, nu numai din București și din județele limitrofe Capitalei. Este o bucurie, atât în plan uman, cât și profesional, să observ că și pe acest șantier a început numărătoarea inversă până la momentul în care îl vom da în folosință”, declară Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.