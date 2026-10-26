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Comunicat | Dincolo de proiecte: cum arată capacitatea de execuție din spatele WALDEVAR

Comunicat | Dincolo de proiecte: cum arată capacitatea de execuție din spatele WALDEVAR
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În industria energiei, numărul de megawați contractați ai unei companii se vede în șantierele active, în ritmul de execuție, în echipele mobilizate și în capacitatea de a gestiona simultan proiecte aflate în etape diferite, de la lucrări de infrastructură și instalare până la integrarea în rețea și punerea în funcțiune.

Piața solară din România a trecut în 2026 de pragul de 8,5 GW de capacitate instalată, pe măsură ce investițiile în noi proiecte au accelerat. La nivel de grup, WALDEVAR are peste 4 GW de proiecte livrate și în execuție, un volum echivalent cu aproape jumătate din capacitatea solară instalată în România. În spatele acestor volume se află o infrastructură de construcție tot mai complexă, de la producție și stocare până la stații, linii și conectarea noilor capacități la rețea.

Pentru WALDEVAR, această capacitate se traduce în prezent prin 25 de șantiere active, aflate în execuție, cu o capacitate cumulată de +1000 MW susținute de o organizație de peste 2.000 de specialiști și un parc de peste 400 de utilaje.

Portofoliul grupului acoperă proiecte fotovoltaice, BESS, infrastructură de rețea, lucrări de înaltă tensiune, floating PV și O&M.

Capacitatea de execuție dezvoltată în România este utilizată și în extinderea internațională a WALDEVAR. În Italia, compania are proiecte în dezvoltare, inclusiv un portofoliu de proiecte solare în Calabria și proiecte agrivoltaice. La nivel european, WALDEVAR își extinde în paralel activitatea în floating PV, BESS și infrastructură de rețea. În Franța, WALDEVAR are deja livrat un proiect fotovoltaic flotant de 14 MW. Prezența europeană a grupului include, de asemenea, Germania și Cehia.

25 de șantiere, etape diferite, aceeași capacitate de execuție

Un portofoliu de proiecte în energie înseamnă mult mai mult decât instalarea panourilor. În același timp, echipele pot lucra la fundații și structuri, instalarea echipamentelor, cablare, stații de transformare, linii de înaltă tensiune, sisteme de control și lucrări pentru conectarea la rețea.

Această diversitate este relevantă pentru capacitatea reală de execuție: proiectele trebuie coordonate în funcție de calendarul de construcție, disponibilitatea echipamentelor, condițiile din teren și cerințele de conectare.

În cazul WALDEVAR, mobilizarea se bazează exclusiv pe resurse proprii. Echipele tehnice și utilajele pot fi alocate și relocate în funcție de necesitățile proiectelor, ceea ce permite companiei să gestioneze simultan lucrări în locații diferite și să păstreze un control direct asupra etapelor critice de execuție.

Nicu Constantin, Chief Operational Officer, WALDEVAR Energy, explică perspectiva din teren: „La acest nivel de activitate, execuția este în primul rând despre coordonare și capacitatea de a lua decizii rapid. Pe un șantier apar permanent situații care cer ajustări, iar diferența o face cât de repede poți interveni, fără să pierzi ritmul general al proiectului. Pentru noi, controlul operațional înseamnă să avem oamenii, resursele și deciziile potrivite aproape de teren.”

WALDEVAR în cifre

De la parc fotovoltaic la infrastructura care îl conectează

Un exemplu al complexității proiectelor gestionate de WALDEVAR Power Grid este contractul pentru lucrări de reparație curentă pe LEA 400 kV Porțile de Fier – Slatina. În primele două săptămâni de întrerupere, echipele companiei au realizat aproximativ 30% din volumul de lucrări, într-un contract cu o durată de trei ani. Ritmul de execuție este unul care poate apropia proiectul de un nou record național pentru acest tip de intervenție, în condițiile în care lucrările trebuie concentrate în ferestre limitate de întrerupere.

În lucrările de înaltă tensiune, capacitatea de execuție se vede în cât de bine reușești să folosești ferestrele de lucru disponibile. Am avut proiecte în care am concentrat volume foarte mari de lucrări într-un timp foarte scurt. Un exemplu este instalarea a 105 km de OPGW în cinci săptămâni, într-un contract cu durată de trei ani, performanță care a reprezentat un record național. Această experiență ne ajută să abordăm proiectele actuale cu același nivel de disciplină operațională”, spune Ioan Popoviciu, CEO WALDEVAR Power Grid.

Un alt exemplu relevant este proiectul aflat în dezvoltare împreună cu SANY la Dobrești, unde soluția include 95 MWp de capacitate fotovoltaică, un sistem BESS de 220 MWh, o stație de transformare 110/20 kV și o linie subterană de 110 kV.

Complexitatea unui astfel de proiect vine tocmai din integrarea mai multor componente: producție de energie, stocare și infrastructură de rețea, fiecare cu propriile cerințe tehnice și de execuție.

Aceste proiecte ilustrează o schimbare importantă în modul în care este privită construcția unui parc regenerabil. Pe măsură ce proiectele devin mai mari și mai complexe, capacitatea de producție trebuie gândită împreună cu stocarea, transformarea și conectarea la rețea.

Execuția se vede în milestone-uri, nu doar în capacitatea anunțată

Într-un portofoliu de 25 de șantiere, proiectele se află permanent în etape diferite. Pentru o companie EPC, progresul real se vede în trecerea de la o etapă la alta: lucrări finalizate, structuri instalate, echipamente montate, cabluri trase, stații finalizate, teste efectuate și, în final, energie produsă și livrată în rețea.

În ultimele luni, WALDEVAR a atins o serie de progrese operaționale care pot fi urmărite direct în teren:

  • FRANȚA – 14 MWp – Dezvoltarea unui parc fotovoltaic flotant al WALDEVAR pe amplasamentul unui fost sit de extracție de agregate.
  • ITALIA – WALDEVAR are în portofoliu cinci proiecte agrivoltaice in regiunea Calabria, cu o capacitate cumulată de peste 30 MW
  • ROMÂNIA – 10 MWp – La barajul Ipotești, pe râul Olt, compania dezvoltă cel mai complex proiect european de integrare a energiei solare cu cea produsă de o hidrocentrală.
  • WALDEVAR POWER GRID – LEA 400 kV Porțile de Fier–Slatina. În primele două săptămâni de lucru, a fost realizat 30% din volumul total al lucrărilor, în cadrul unui contract cu termen de execuție de trei ani. Proiectul vizează înlocuirea izolatoarelor și a elementelor de susținere și fixare a conductoarelor liniei electrice.
  • ROMÂNIA – DOBREȘTI, DOLJ] – 95 MWp fotovoltaic + 220 MWh BESS – Lucrarile integrează producția fotovoltaică, stocarea energiei și infrastructura de racordare la rețea. Proiectul include o stație de transformare 110/20 kV și o linie electrică subterană de 110 kV;

Aceste repere oferă o imagine mai relevantă asupra activității unei companii de infrastructura energetica decât valoarea nominală a portofoliului. Un proiect contractat reprezintă un angajament; un proiect care avansează prin etape succesive de execuție reprezintă capacitate demonstrată în teren.

O organizație construită pentru proiecte complexe

Pe măsură ce proiectele regenerabile devin mai mari, iar infrastructura energetică devine tot mai interdependentă, rolul EPC-ului se extinde.

La WALDEVAR, competențele acoperă engineering, construcție, grid connection, lucrări de medie și înaltă tensiune, BESS, automatizări, SCADA și O&M. Această integrare permite gestionarea mai multor componente ale unui proiect în cadrul aceleiași organizații și reduce dependența de coordonarea unui număr mare de subcontractori.

În paralel, compania își dezvoltă competențele în segmente aflate într-o creștere accelerată. Floating PV, agrivoltaics și sistemele de stocare sunt deja parte din direcțiile de dezvoltare ale grupului, în timp ce infrastructura de rețea și lucrările de înaltă tensiune devin din ce în ce mai importante pentru integrarea noilor capacități regenerabile.

Această combinație între resurse, expertiză tehnică și capacitate de mobilizare este relevantă mai ales într-o piață în care ritmul de dezvoltare a proiectelor trebuie să fie susținut de un ritm similar de construcție.

De la capacitate declarată la capacitate demonstrată

Industria energetică europeană intră într-o perioadă în care volumele de investiții sunt în creștere, dar succesul proiectelor va depinde tot mai mult de capacitatea de a le transforma în active funcționale.

Pentru EPC, diferența se face în teren: prin echipe, utilaje disponibile, coordonarea etapelor și capacitatea de a rezolva rapid problemele apărute în construcție. Cu 25 de șantiere active, WALDEVAR gestionează simultan proiecte aflate în stadii diferite și bazate pe tehnologii diverse, urmărind același obiectiv: transformarea proiectelor contractate în capacități energetice construite, conectate și funcționale.

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