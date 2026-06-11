Electrica și Atlantic Council au semnat la Washington D.C. un parteneriat strategic pe cinci ani

Electrica anunță încheierea unui parteneriat strategic pe cinci ani cu Atlantic Council, una dintre cele mai importante organizații de politici publice din Statele Unite ale Americii. Acordul a fost semnat pe 10 iunie 2026, la Washington D.C., de Alexandru Chiriță – CEO Electrica, și de Frederick Kempe – Președinte și CEO al Atlantic Council, în cadrul celei de-a 10-a ediții a Atlantic Council Global Energy Forum.

Prin acest acord, Electrica se alătură prezenței Atlantic Council la București ca fondator al Atlantic Council Romania, devine Founding Partner al raportului Vertical Energy Corridor privind securitatea energetică de-a lungul flancului estic al Europei, care va fi publicat în acest an, și ocupă un loc în Romania Advisory Council.

Semnarea are loc într-un moment în care infrastructura energetică a Europei de Sud-Est devine un element central al securității regionale, iar cooperarea transatlantică în domeniul energiei capătă o dimensiune strategică tot mai pronunțată.

Alexandru Chiriță, CEO Electrica: „Alianțele se mențin prin determinare și unitate, iar amândouă se construiesc în economie cu mult înainte de a fi nevoie de ele într-o criză. Iar în regiunea noastră, economia înseamnă în primul rând energie: o rețea care rezistă nu este doar infrastructură, este apărare. Această viziune a adus Electrica la Washington D.C.: nu o cerere, ci o contribuție. O companie românească ce stă la masa unde se proiectează securitatea energetică a regiunii, pentru că a demonstrat că poate construi.”

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție, furnizare și producție a energiei electrice din România, precum și unul dintre principalii furnizori de servicii energetice la nivel național.

Grupul deservește 4 milioane de utilizatori, acoperind 18 județe din trei zone geografice pentru distribuția energiei electrice (Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord), și întreg teritoriul țării pentru furnizarea energiei electrice, mentenanță și servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica, societatea holding a Grupului, este listată la Bursele de Valori din București și Londra, având capital majoritar privat. Prin intermediul acesteia, este singurul grup românesc din domeniul energiei care operează integrat în sectoarele distribuției, furnizării și producției de energie electrică.

Mai multe informații pe www.electrica.ro.