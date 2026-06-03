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Premieră în România: toate deșeurile municipale din București–Ilfov sunt tratate înainte de eliminare. Economii importante pentru primării și cetățeni

Premieră în România: toate deșeurile municipale din București–Ilfov sunt tratate înainte de eliminare. Economii importante pentru primării și cetățeni
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Un sistem cu o capacitate de peste 1,5 milioane de tone anual schimbă fundamental gestionarea deșeurilor și reduce costurile suportate de comunități.

O investiție majoră în infrastructura de mediu schimbă radical modul în care sunt gestionate deșeurile municipale în București și Ilfov. Pentru prima dată, întreaga cantitate de deșeuri municipale generată în regiune poate fi tratată înainte de eliminare

O infrastructură regională construită pentru performanță

Noul sistem este asigurat de trei instalații de tratare amplasate strategic în regiune:
• CMID Vidra – 920.000 tone/an;
• Iridex – 260.000 tone/an;
• Romwaste – 328.000 tone/an.

Capacitatea totală depășește 1,5 milioane tone anual, suficient pentru tratarea întregii cantități de deșeuri municipale generate în regiune.

CMID Vidra – centrul operațional al sistemului

Instalația TMB de la Vidra, una dintre cele mai mari din Europa, reprezintă principalul pilon al noului model de gestionare a deșeurilor.
Prin procese mecanice și biologice complexe, instalația permite reducerea cantităților eliminate prin depozitare, recuperarea materialelor reciclabile și stabilizarea fracțiilor biodegradabile.

Economii directe pentru autorități și cetățeni

Prin reducerea cantităților depozitate, autoritățile locale economisesc sume importante aferente Contribuției pentru Economia Circulară (CEC), aplicată deșeurilor eliminate prin depozitare.

Economiile sunt amplificate de valorificarea materialelor reciclabile, evitarea penalităților pentru neîndeplinirea țintelor de reciclare și reducerea costurilor operaționale ale sistemului.
Aceste beneficii contribuie direct la limitarea presiunii asupra tarifelor de salubrizare suportate de cetățeni.
Depozitarea devine ultima opțiune

Începând cu 1 mai, depozitul ecologic Vidra primește exclusiv materiale reziduale rezultate în urma proceselor de tratare, depozitarea directă a deșeurilor municipale în amestec fiind eliminată din fluxul operațional.

Articol susținut de Ecosud.

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