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O pictură rară de Ion Țuculescu s-a vândut cu 218.400 de euro la licitație. Specialiștii estimaseră un preț între 100.000 și 150.000 de euro

O pictură rară de Ion Țuculescu s-a vândut cu 218.400 de euro la licitație. Specialiștii estimaseră un preț între 100.000 și 150.000 de euro
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Lucrarea „Spre lumină”, considerată una dintre cele mai mari opere cunoscute ale artistului, a depășit estimarea maximă a specialiștilor.

Tabloul „Spre lumină”, semnat de Ion Țuculescu, a fost adjudecat pentru 218.400 de euro în cadrul unei licitații. Specialiștii estimaseră că lucrarea va fi vândută pentru o sumă cuprinsă între 100.000 și 150.000 de euro.

Pictura a atras interesul colecționarilor atât prin dimensiunile sale impresionante, cât și prin importanța pe care o ocupă în opera artistului. Cu o suprafață de 109 x 138 de centimetri, lucrarea este documentată drept a patra cea mai mare creație cunoscută a lui Ion Țuculescu.

Potrivit casei de licitații Ans Azura, lucrarea provine dintr-o colecție privată din România și a fost prezentată la București. Tabloul este realizat în ulei pe pânză și poartă semnătura artistului de două ori pe partea frontală. Rezultatul licitației confirmă interesul ridicat pentru operele lui Țuculescu, unul dintre cei mai apreciați artiști români ai secolului XX. Valoarea de adjudecare a depășit cu peste 45% estimarea maximă stabilită înaintea vânzării.

De profesie medic și biolog, Ion Țuculescu s-a dedicat picturii în paralel cu activitatea sa științifică. Evoluția sa artistică a fost influențată de mari nume ale artei moderne europene, precum Vincent van Gogh și Paul Gauguin, dar și de motivele tradiționale românești.

Primele sale lucrări au fost apropiate de expresionismul figurativ. Ulterior, artistul a dezvoltat un limbaj vizual original, în care elementele inspirate din folclor s-au îmbinat cu tendințe abstracte și simbolice.

Recunoașterea pe scară largă a operei sale a venit după moartea sa, odată cu organizarea unei ample expoziții la Sala Dalles din București. Criticii au considerat atunci că Țuculescu se numără printre cei mai importanți artiști români ai perioadei postbelice.

Astăzi, picturile lui Ion Țuculescu sunt prezente în colecții muzeale și private din România și din străinătate. Operele sale pot fi admirate în instituții precum Muzeul de Artă Recentă din București și Muzeul de Artă din Craiova. Adjudecarea lucrării „Spre lumină” pentru peste 218.000 de euro confirmă statutul lui Ion Țuculescu drept unul dintre cei mai valoroși și căutați artiști români pe piața de artă.

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