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Accident teribil în Mehedinți. Un Tir a spulberat un microbuz. Șoferul autotrenului a fost grav rănit. Cel al microbuzului a murit pe loc

Accident teribil în Mehedinți. Un Tir a spulberat un microbuz. Șoferul autotrenului a fost grav rănit. Cel al microbuzului a murit pe loc
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Un șofer a murit şi un altul a fost grav rănit, duminică, în Mehedinți. Un microbuz de marfă şi un autotren s-au ciocnit pe DN 56A.

Un microbuz de marfă şi un autotren s-au ciocnit pe DN 56A în judeţul Mehedinţi. Au rezultat două victime, șoferul Tir-ului, grav rănit și cel al dubei, decedat, conform news.ro.

”În această după-amiază, pompierii mehedinţeni au fost solicitaţi să intervină pentru gestionarea unui accident rutier produs pe DN 56A, în localitatea Bucura, între un microbuz de marfă şi un autotren. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de descarcerare şi o ambulanţă SMURD din cadrul Staţiei de Pompieri Vânju Mare şi o autospecială de descarcerare şi una de stingere din cadrul Detaşamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin. De asemenea, în sprijin s-au deplasat şi trei ambulanţe SAJ”, a transmis, duminică, ISU Mehedinţi.

La sosirea echipajelor, o victimă se afla încarcerată fiind nevoie de intervenţia pompierilor pentru extragerea acesteia.

”Din nefericire, victima a fost declarată decedată. Pentru cea de-a doua victimă, echipajul SAJ a solicitat elicopterul SMURD”, a mai transmis sursa citată.

Centrul Infotrafic a precizat că circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic fiind în creştere.

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