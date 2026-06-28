A doua categorie sunt oamenii care lucrează cu adevărat. Îi văd pe unii dintre ei, oameni pe care, de multe ori, nu îi băgăm în seamă: cei care fac curat în camere, cei care muncesc din greu în bucătărie, cei care lucrează pe șantiere.

Oamenii care muncesc în România duc această țară în spate.

Prin impozitele pe care le plătesc la stat, prin veniturile pe care le aduc autorităților locale și prin faptul că își întrețin familiile și au grijă de copiii lor, acești oameni schimbă cu adevărat comunitățile.

Ei sunt adevărata forță de schimbare pe care o avem”, a declarat Bolojan, citat de presa locală.