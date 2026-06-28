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Bolojan a fost prezent la inaugurarea unui hotel de 5 stele din Bihor, alături de partenera sa

Luiza Dobrescu
Bolojan a fost prezent la inaugurarea unui hotel de 5 stele din Bihor, alături de partenera sa
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Ilie Bolojan, alături de partenera sa, Ioana Fâşie, a fost prezent sâmbătă la inaugurarea unui hotel de 5 stele din Băile Felix-Bihor.

Bolojan l-a adus cu sine, la eveniment, şi pe şeful Cancelariei primului Ministru, Mihai Jurca, mai scrie presa locală. Şi acesta din urmă este tot orădean de origine.

Gazdele evenimentului, Jean Podilă, fondatorul lanţului hotelier, și Dumitru Fechete, directorul general al grupului, și-au întâmpinat cei 500 de invitați pe terasa noului hotel.
Printre cei prezenţi s-a aflat şi primarul municipiului Oradea-Florin Birta, președintele Consiliului Județean Bihor- Mircea Mălan, primarul comunei Sânmartin-Cristian Laza, parlamentari, şefi de instituții publice etc.
”Sunt aici în semn de respect pentru domnul Podilă și pentru familia dânsului, pentru că investitorii sunt locomotivele dezvoltării.  Acești oameni, care nu se opresc niciodată, sunt cei care schimbă comunitățile și merită tot respectul nostru.
 A doua categorie sunt oamenii care lucrează cu adevărat. Îi văd pe unii dintre ei, oameni pe care, de multe ori, nu îi băgăm în seamă: cei care fac curat în camere, cei care muncesc din greu în bucătărie, cei care lucrează pe șantiere.
Oamenii care muncesc în România duc această țară în spate.
Prin impozitele pe care le plătesc la stat, prin veniturile pe care le aduc autorităților locale și prin faptul că își întrețin familiile și au grijă de copiii lor, acești oameni schimbă cu adevărat comunitățile.
Ei sunt adevărata forță de schimbare pe care o avem”, a declarat Bolojan, citat de presa locală.
Sursă foto Observatorul bihorean/Jurnalmm.roMaramureş
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