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Cine este Cosmin Soare-Filatov, avocatul care a pus întregul sistem judiciar în dialog cu inteligența artificială

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Cosmin Soare-Filatov este consilier prezidențial pe probleme constituționale. Un avocat cu 13 ani experiență în litigii complexe. Este organizatorul primului cadru național de cooperare privind inteligența artificială în sistemul judiciar. Cosmin Alexandru Soare-Filatov este propus ministru al Justiției în Guvernul Eugen Tomac.

Soare-Filatov a lucrat la casa de avocatură Leaua Damcali Deaconu Păunescu (LDDP). A ajuna avocat partener în departamentul de litigii. LDDP. A coordonat apărarea statului român în arbitrajul internațional cu compania canadiană Gabriel Resources – un dosar în care compania revendica despăgubiri de peste patru miliarde de dolari pentru blocarea proiectului minier de la Roșia Montana.

Tribunalul arbitral ICSID a respins cererea companiei în 2024, într-o decizie considerată o victorie semnificativă pentru România.

Pe 1 noiembrie 2025, Nicușor Dan l-a numit consilier prezidențial pe probleme constituționale. În această calitate, Soare-Filatov a coordonat, din cadrul Departamentului Constituțional-Legislativ al Administrației Prezidențiale, organizarea Forumului Just.AI, găzduit pe 5 mai 2026 la Palatul Cotroceni. Pentru prima dată, toate instituțiile sistemului judiciar românesc s-au reunit, alături de reprezentanți europeni, cercetători și parteneri din mediul privat, pentru a stabili principiile integrării responsabile a inteligenței artificiale în actul de justiție.

La forum au participat reprezentanți ai instanțelor, parchetelor și organelor de cercetare penală: ÎCCJ, CSM, Parchetul General, DNA, DIICOT, EPPO România, Inspectoratul General al Poliției, alături de instituții europene precum Curtea de Justiție a UE și Comisia Europeană (DG Justiție), mediul academic și reprezentanți ai mediului privat.

Forumul s-a încheiat cu semnarea Memorandumului „Just.AI – Inteligența artificială în serviciul sistemului judiciar”, prin care instituțiile participante au convenit înființarea unui mecanism național permanent dedicat integrării responsabile a inteligenței artificiale în sistemul judiciar.

Cosmin Soare-Filatov este absolvent al Facultății de Drept din București, cu master în Drept privat și cu studii doctorale în Dreptul patrimoniului cultural la București și la Universitatea din Lille. Din 2021 predă drept administrativ la Facultatea de Drept din București, ca asistent universitar. Nu este membru al niciunui partid.

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