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Dosarul lui Călin Georgescu privind tentativa de lovitură de stat a fost repus pe rol după abținerea admisă a unuia dintre judecătorii ICCJ

Adina Anghelescu
Dosarul lui Călin Georgescu privind tentativa de lovitură de stat a fost repus pe rol după abținerea admisă a unuia dintre judecătorii ICCJ
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În cursul acestei zile, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, în faza camerei preliminare în care fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu este acuzat, alături de alte 21 persoane, de tentativă de lovitură de stat, rejudecarea cauzei prin repunerea pe rol a acesteia. Astfel, dezbaterile vor fi reluate într-o nouă formulă, întrucât unul dintre judecători a făcut cerere de abținere și i-a fost aprobată. Drept urmare, completul se va reface, iar dezbaterile vor fi reluate de la acest stadiu procesual.

Noul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 29 iunie 2026, dată până la care vor fi citate părțile pentru stabilirea apărării. În această fază de cameră preliminară, magistrații ICCJ verifică legalitatea sesizării și a actelor de urmărire penală. Dacă judecătorii decid că rechizitoriul stă în picioare din punct de vedere al temeiniciei și legalității, cauza va fi supusă judecății pe fond.

Curtea de Apel București stabilise în aprilie că procesul poate să înceapă dar Călin Georgescu a contestat decizia la ICCJ. Instanța supremă a amânat până azi, de trei ori, pronunțarea.

Magistrații CAB au luat în aprilie următoarea decizie:

„Constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul din data de 15 septembrie 2025, întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală în dosarul nr. 6720/284/P/2024, și dispune începerea judecății în cauza privindu-i pe inculpații Georgescu Călin, Potra Horațiu, Potra Dorian, Potra Alexandru Cosmin, Dărăbanț Matei, Lup Andrei-Florin, Lup Ioan, Szanto Daniel, Apahidean Marius, Borișca Cristian Sergiu, Dragoman Vasile Leonard, Timofti Constantin, Goloșoiu Mihail, Hauptman Manfred-Ioan, Lăpădatu Claudiu Marian, Aniței Iulian, Comiza Adrian, Lechințan Traian, Moldovan Dionisie, Panța Dan-Cristian, Lascu Bogdan-Florin și Mureșan Ovidiu-Claudiu”.

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